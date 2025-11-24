「カテキンは脂質・糖質にどんな影響がある」かご存じですか？効果について解説！

カテキンは強力な抗酸化作用を持ち、細胞の酸化ダメージから身体を守る働きがあります。また、脂質代謝に影響を与えて体脂肪の蓄積を抑える可能性や、血糖値の上昇を穏やかにする作用も報告されています。こうした働きにより、日常的な健康維持をサポートする成分として期待されています。ここでは、カテキンがもたらす代表的な健康効果について詳しく見ていきましょう。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

カテキンの基本的な健康効果

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

カテキンには体内の酸化ストレスを軽減する抗酸化作用、血液中の脂質バランスを整える作用、血糖値の上昇を穏やかにする作用などが報告されており、日常的な健康維持に役立つ可能性があります。

抗酸化作用による細胞保護

カテキンが持つ代表的な働きの一つが、強力な抗酸化作用です。私たちの身体では日々の代謝活動や外部環境の影響により活性酸素が発生しますが、この活性酸素が過剰になると細胞膜や遺伝子を傷つけ、老化や疾患の原因となることがあります。カテキンは活性酸素を捕捉して無害化する働きがあり、細胞の酸化ダメージを軽減すると考えられています。

特にエピガロカテキンガレート(EGCG)と呼ばれるカテキンの一種は、抗酸化力が高いことが知られています。この作用により、血管壁の酸化を防ぎ、動脈硬化の進行を抑える可能性が示唆されています。ただし、カテキンの摂取のみで動脈硬化を防げるわけではありませんが、生活習慣の改善と組み合わせることでサポートが期待されます。

また、皮膚細胞への酸化ストレスを減らすことで、紫外線による肌の老化を和らげる効果も期待されています。とはいえ、紫外線対策としては日焼け止めの使用や適切な衣服の着用が優先されるべきであり、カテキンはあくまで補助的な役割と位置づけるのが適切でしょう。

脂質代謝と体重管理への影響

カテキンは脂質の代謝に関わる働きも持っているとされています。肝臓における脂肪酸の酸化を促進し、エネルギー消費を高めることで、体脂肪の蓄積を抑える可能性があります。一部の研究では、カテキンを継続的に摂取することで、体重や体脂肪率、内臓脂肪面積の減少が認められたという報告があります。

この効果は、カテキンがノルアドレナリンの分解を抑制し、交感神経の活動を高めることで熱産生を促すためと考えられています。ただし、カテキンだけで劇的な減量効果が得られるわけではありません。適切な食事管理と運動習慣との組み合わせが重要であり、カテキンはあくまで体重管理をサポートする成分の一つとして捉えるべきです。

個人の体質や生活習慣によって効果の現れ方には差があるため、過度な期待は避け、継続的な取り組みの一環として位置づけることが大切です。

まとめ

カテキンは私たちの健康をさまざまな側面からサポートする有用な成分です。抗酸化作用や脂質代謝の改善、血糖値や血圧の調節など、多様な効果が研究で示されています。日常的に緑茶を飲む習慣は、これらの恩恵を受ける手軽な方法といえるでしょう。

ただし、過剰摂取による肝機能障害や鉄吸収阻害といったリスクもあるため、適量を守ることが大切です。1日に緑茶を3から5杯程度飲む分には問題ありませんが、サプリメントを利用する場合は特に注意が必要です。

他の栄養素や薬との相互作用にも注意し、必要に応じて医療機関に相談しながら取り入れてください。鉄剤を服用している方や抗凝固薬を使用している方は、摂取タイミングを調整することで相互作用のリスクを減らせます。

カテキンはビタミンCや食物繊維と組み合わせることで、相乗効果が期待できます。緑茶と果物や野菜を一緒に摂取する習慣は、栄養面でも理にかなった方法といえます。

緑茶を中心としたカテキンの摂取を日常の習慣とし、バランスの取れた食事や適度な運動と組み合わせることで、健康的な生活の一助としていただければ幸いです。特定の成分に過度に依存するのではなく、総合的な生活習慣の改善を心がけることが、長期的な健康維持には最も重要です。

参考文献

厚生労働省「『統合医療』に係る情報発信等推進事業」カテキンの科学的根拠

公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット」ポリフェノールの種類と効果