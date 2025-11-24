重厚にしてコンパクト。本気のレーシングゲームができる「コックピット」爆誕
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
レーシングゲームでよりリアルなドライビングを体験したい方は、11月4日に発売したサンワダイレクトの「レーシングコックピット 150-SNCRC3」 に座ってください。
臨場感に加えて重厚感とコンパクト収納も兼ね備え、レーシングシミュレーター愛好家の心を燃やすアイテムです！
■この記事で紹介している商品
PCやPS5、Xboxで使えるレーシングゲーム用コントローラー
レーシングコックピットってなんなのさ？と思うかもしれませんが、
本商品はPS5 、 PS4 、 PC 、 Xboxなどさまざまなコンソールに対応するレーシングゲーム用コントローラーです。
まずは写真の存在感をご覧あれ。 重量28.6kgと重めの設計でぐらつくことなく安定して操作可能。ゲームに多少白熱してもOKです。
重量があるがゆえに「わが家の床は大丈夫？」と思うかもしれませんが、滑り止め加工を施したシリコン製のアジャスター付きで床の傷を防いでくれますよ。
ハンドル・コントローラー・フットペダル・チェア…対応力抜群
他にも、ゲーマー思いに作られた設計・仕様をまとめてみました。
＜設計＞
●写真01：ハンドルコントローラーが設置可能で、ハンドルポジションの角度調整もできる
●写真02：フットペダルは3段階で角度調整が可能
●写真03：シフトレバー台は左右どちらにも取り付け可能で、好みのスタイルでプレイできる
＜他仕様＞
●コントローラー：各種ステアリングコントローラー（Logicool、Thrustmaster、Fanatecなど）に対応
●チェア：お持ちのチェアに合わせて高さ調節可能で、チェアが後ろにずれないキャスター皿付き
手持ちのアイテムにばっちり対応してくれますね。
使わない時は折りたたんでコンパクト収納
ゲームプレイ時の存在感は大きいですが、使わない時は折りたたんで隅に立てかければ幅32cmでコンパクトに収納できます。ワンルーム暮らしでも邪魔になりませんよ。
特にレーシングゲーム好きなゲーマーは、臨場感・重厚感・コンパクト感が詰まった「レーシングコックピット 150-SNCRC3」でテンションを上げちゃってください！
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp