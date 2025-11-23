Apple TVºÇ¿·¤ÎÃíÌÜ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²èºîÉÊ¡Ú5Áª¡Û
11·î¡¢Apple TV¤Ç¤Ï¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥Ù¥¿¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Âç¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦¥ô¥£¥ó¥¹¡¦¥®¥ê¥¬¥ó¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¥Ð¡¼¥°¤¬¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥¤»¤ë¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥ó2¡Ù¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜºî¤¬¤¤¤è¤¤¤èÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢11·îÇÛ¿®¤ÎºîÉÊ¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡¢Áá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ô¥£¥ó¥¹¡¦¥®¥ê¥¬¥óÂÔË¾¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡Ù¤¬¡¢11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤·¤¿¡ª¡¡¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÇåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤Î»Å³Ý¤±¿Í¥ô¥£¥ó¥¹¤¬¿·¤¿¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÚÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤âÉÔ¹¬¤Ê½÷¤¬¡È¹¬Ê¡¡É¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Û¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶±Û¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£
¡Ø¥Æ¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¡Ø¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥Æ¥Ã¥É¡ÙÅù¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¯¼ç±é¤Î¥³¥á¥Ç¥£±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥ó2¡Ù¤¬¡¢11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡¡²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡¢ºÆ¤Ó²ÈÂ²¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡ª¡¡¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎËÜºî¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤Ç¤Ò¤ÈºÝ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¦¥£¥°¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¡¼¥à¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¶â¤È¥×¥é¥¤¥É¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¥»¥ì¥Ö¤Ê³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾åÎ®³¬µé¤ØÀ®¤ê¾å¤¬¤í¤¦¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¼ç¿Í¸ø¤Î¾Ð¤¤¤¢¤ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¢¤ê¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥â¥¹¤â»²Àï¡ª
¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ä¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Î´ÆÆÄ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥í¡¼¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è²»³Ú³¦¤Îµð¾¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¸¥Þ¡¼¤¬²»³Ú¡¢BCC¤¬À½ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡ØÂÀ¸Å¤ÎÃÏµå¤«¤é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î3ºîÌÜ¡ØÂÀ¸Å¤ÎÃÏµå¤«¤é¡ÁÉ¹²Ï»þÂå¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¡Ù¤¬11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥Ò¥É¥ë¥¹¥È¥ó¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¶²Îµ¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤ÏÉ¬¸«¡ª
º£Ç¯¤ÎÂè41²ó¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²èº×¤Ê¤É¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÁ´¤¦¤·¤¿»í¿Í¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ê¡¼¤Î2¿Í¤¬¡¢¤È¤â¤Ë´â¤ÎÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¤Êâ¤ó¤ÀÆü¡¹¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤¢¤«¤ë¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡Ù¤¬¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¡£
Apple TV¡Ø¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡Ù
ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¬Ê¡¡É¤Ç»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾Ð´é¤ò¼º¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¿Í¡¹¤òµß¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¥í¥Þ¥ó¥¹ºî²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÌ¾À¼¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¥ã¥í¥ë¡Ê¥ì¥¤¡¦¥·¡¼¥Û¡¼¥ó¡Ë¡£°ì¸«¡¢¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥í¥ë¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÉÔËþ¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬¡¢ÆÍÁ³À¤³¦¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç°ìÊÑ¤¹¤ë¡Ä¡£¤·¤«¤·¤½¤Î½ªßá¤Ï¡¢ÌÛ¼¨Ï¿Åª¤Ê½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èù¾Ð¤ß¤«¤é¡È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡É¡½¡½¡£
Ææ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬»êÊ¡¤Î¶¦Â¸¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡¢¥¥ã¥í¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ñÌ¯¤Ê¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¥¥ã¥í¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢¥¾¡¼¥·¥ã¡Ê¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ô¥£¥É¥é¡Ë¤È¤¤¤¦½÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¥¥ã¥í¥ë¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¡È¹¬¤»¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤Æ¥¥ã¥í¥ë¤Ï¡¢Æ±Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äñ¹³¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡½¡½¡ª
¼ç±é¥·¡¼¥Û¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ô¥£¥É¥é¡Ê¡Ø¥¹¥Ë¡¼¥¡¼¡¦¥Ô¡¼¥È¡Ù¡Ë¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡á¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ô¥§¥¹¥¬¡Ê¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§¥Õ¥é¥¤¥È601¡Ù¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ß¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥ç¥¢¡Ê¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Ð¡¦¥·¥å¥Ã¥Æ¤é¤âÅÐ¾ì¡£
¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬À½ºî¤·¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥ô¥£¥ó¥¹¡¦¥®¥ê¥¬¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WGA¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥¿¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥µ¡¼¡¢¥¢¥é¥¤¥¹¡¦¥ª¥¶¥ë¥¹¥¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Õ¥í¥¹¥È¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¸¥§¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¤È¥È¥ê¥Ê¡¦¥·¥ª¥Ô¡¼¤¬¶¦Æ±À½ºîÁí»Ø´ø¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
Apple Original Films¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥ó2¡Ù
¼ç±é¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥Ã¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½õ±éÃËÍ¥¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥Æ¥Ã¥É¡Ù¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤³¤Ê¤¹¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¥Ð¡¼¥°¡£ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥â¥Ê¥Ï¥ó¡Ê¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë3¡Ù¡Ø¥Ô¥¯¥»¥ë¡Ù¡Ë¡¢¥¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¡Ö¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥º¡Ù¡Ë¤Ê¤É¡£
Apple TV¡Ø¥Ñ¡¼¥à¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
ÉñÂæ¤Ï1960Ç¯Âå¡£¹ë²Ú¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ä¹âµé¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¤ªÞ¯Íî¤Ê³¹¤Î°ì¤Ä¡¢¥Ñ¡¼¥à¡¦¥Ó¡¼¥Á¡£¶â¤È¥×¥é¥¤¥É¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¤³¤Î³¹¤Ç¡¢¾åÎ®³¬µé¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥¥·¡¼¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¦¥£¥°¡Ë¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¡£¾åÎ®¼Ò²ñ¤Ç¼«¿È¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¡ª¡©¡¡¿·»²¼Ô¤Î¥Þ¥¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤ºÆÍ¤¿Ê¤à¡ª
ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¡¼¥ó¤¬¼Ò¸ò³¦¤«¤é´°Á´¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥Þ¥¥·¡¼¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥Ñ¡¼¥à¡¦¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î³¹¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÎÏ¤¹¤éÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¸¤µ¤ÈºöÎ¬¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Ò¤¿Áö¤ë¡ª
Apple TV¡ØÂÀ¸Å¤ÎÃÏµå¤«¤é¡ÁÉ¹²Ï»þÂå¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¡Ù
ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò¸µ¤Ë¡¢¹âÀººÙ¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬ÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÈþ¤ÇÁ÷¤ë¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ¸Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ä¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢CG¤ò¶î»È¤·¤¿¶Ã°ÛÅª¤Ê±ÇÁü¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥í¡¼¥°¡¼¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥í¡¼¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÃ´Åö¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢BBC¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬À½ºî¡£¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è²»³Ú¤Îµð¾¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¸¥Þ¡¼¤¬²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂÀ¸Å¤ÎÃÏµå¤«¤é¡Á¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¶²Îµ¤¿¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢³¤¤äº½ÇùÀîÊÕ¤Î¶²Îµ¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ê¡¢Åç¤«¤éÅç¤Ø±Ë¤¤¤ÇÅÏ¤ë¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î»Ñ¤ä¡¢ÃÇ³³ÀäÊÉ¤ÇÍãÎµ¤ò¼í¤í¤¦¤È´ë¤à¥ô¥§¥í¥¥é¥×¥È¥ë¤Î»Ñ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
2ºîÌÜ¡ÖÂÀ¸Å¤ÎÃÏµå¤«¤é¡Á¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¶²Îµ¤¿¤Á£²¡×¤Ç¤Ï¡¢Æî¤ÎÅç¤ä²Ð»³¤ÎÀÀ¤¤ÉÔÌÓÃÏÂÓ¤ä¼¾ÃÏÂÓ¤Î¶²Îµ¤äÀ¸Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò±ÇÁü²½¡£¤½¤ì¤¾¤ì²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤ò¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢¡ÖÂÀ¸Å¤ÎÃÏµå¤«¤é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëËÉÙ¤Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÇÛ¿®Ãæ¡£²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸ÊªÃ£¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤è¤¦¡£
Apple Original Films¡Ø¤¢¤«¤ë¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡Ù
³Æ¹ñ¤Î±Ç²èº×¤Ç¾Î»¿¤ÎÍò¡ª´î¤Ó¤È°¦¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤Ë°î¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¿´²¹¤Þ¤ë¡¢¾Ð¤¤¤Ë°î¤ì¤¿ÞÕ¿È¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
