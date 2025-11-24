えなこ、姿が激変！金髪ポニーテール 胸元にも注目「視線を少し下げて…」「スタイル良くて可愛い」
人気コスプレイヤーのえなこが23日、自身のXを更新し、ゲーム『荒野行動』イベントで披露したコスプレ写真を投稿した。
【写真】胸元あらわ！金髪ポニーテール姿のえなこ
この日は『荒野行動8周年PARTY公式配信』にイベントMCとして出演し、「2周年の頃からMCとして呼んでいただけてみんなと一緒にお祝いできて幸せです」とファンに感謝。
続けて「運営さんとユーザーの皆さんの愛が感じられる素敵なイベントでした これからも荒野、いこうやー！」と最後はダジャレで呼びかけた。
投稿した写真は金髪ポニーテール姿で胸元もあらわにしており、これにファンは「えなこりんのMCすごく上手だったし、ニキシアのコスプレ可愛いかった」「金髪ポニーテールめっちゃ似合ってる」「コスプレ毎回クオリティ高くてスタイル良くて可愛いです」「ごめんなさい…可愛いえなこりんの顔を見た後 視線を少し下げてしまいました」などと反応している。
