　人気コスプレイヤーのえなこが23日、自身のXを更新し、ゲーム『荒野行動』イベントで披露したコスプレ写真を投稿した。

【写真】胸元あらわ！金髪ポニーテール姿のえなこ

　この日は『荒野行動8周年PARTY公式配信』にイベントMCとして出演し、「2周年の頃からMCとして呼んでいただけてみんなと一緒にお祝いできて幸せです」とファンに感謝。

　続けて「運営さんとユーザーの皆さんの愛が感じられる素敵なイベントでした　これからも荒野、いこうやー！」と最後はダジャレで呼びかけた。

　投稿した写真は金髪ポニーテール姿で胸元もあらわにしており、これにファンは「えなこりんのMCすごく上手だったし、ニキシアのコスプレ可愛いかった」「金髪ポニーテールめっちゃ似合ってる」「コスプレ毎回クオリティ高くてスタイル良くて可愛いです」「ごめんなさい…可愛いえなこりんの顔を見た後　視線を少し下げてしまいました」などと反応している。