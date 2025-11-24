施設から姿を消した女性を捉えた監視カメラの映像を警察が公開した/Madison Police Department

（CNN）小学校6年生の女児が2014年、インターネットの架空キャラクター「スレンダーマン」に気に入られたいという理由で同級生をメッタ刺しにして全米を震撼（しんかん）させた事件で、殺人未遂の罪に問われた女性（23）が装着されていた監視用ブレスレットを破棄して、ウィスコンシン州マディソンの施設から抜け出した。警察が明らかにした。

警察によると、女性はマディソン西部の住宅街で22日午後8時ごろ、大人の知人と一緒にいるところを目撃されたのを最後に行方が分からなくなった。

14年の事件では、当時12歳だった女性が友人と2人で同級生の女児を公園に誘い出し、刃物で19回切りつけた。当時インターネットで話題になった「スレンダーマン」に気に入られたいというのが動機だった。

やはり当時12歳だった被害者の女児は、茂みからはい出したところを通りがかりの人に発見され、一命を取り留めた。

15歳になった加害者の女性は殺人未遂の罪で起訴されて検察との司法取引に応じて罪を認め、服役する代わりに精神衛生施設に収容された。

18年の判決言い渡しにあたっては、被害者の女性と家族に謝罪していた。

AP通信によると、今年1月には裁判官の判断で、7年近く入院していた精神衛生施設からの退院が認められていた。

弁護士は23日、女性に対して即刻出頭するよう促す声明を発表した。女性がグループホームを抜け出した経緯や、手助けした人物は分かっていない。