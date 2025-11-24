¼ý±×²þÁ±¤Ø¡ÖÍê¤ß¤Î¹Ë¡×¤Ï¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¡¢¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÌóÂ«¡×¤Û¤´¤Ë¤·¤¿ÅìµþÅÅÎÏ¡Äº¬¶¯¤¤ÉÔ¿®¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤º
¡ÎÅìÅÅºÆ²ÔÆ¯¡Ï¡ãÃæ¡ä
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø»ö·ï¡Ù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤À¡×
¡¡º£·î£±£´Æü¡¢¿·³ã¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¤ÏÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤ò»ë»¡¸å¡¢¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£±Ç¯¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìÅÅ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Îº¬¶¯¤¤ÉÔ¿®¤ÏÊ§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¶È¯»ö¸Î¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤ÎÊü¼ÍÀÊª¼Á¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©¤Ç¤Ï»ö¸Î¤«¤é£±£´Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢£²Ëü£³£¹£¸£·¿Í¡Êº£Ç¯£¸·î»þÅÀ¡Ë¤¬¸©Æâ³°¤ÇÈòÆñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÅÅ¤ÏÇå½þ¤Î¤Û¤«¡¢ÇÑÏ§¤ä½üÀ÷¤Ê¤É¤ÇÌó£±£·Ãû±ß¤È¤¤¤¦ÈñÍÑÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤¬¼ý±×²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÍê¤ß¤Î¹Ë¡×¤À¡£¤·¤«¤·£¶¡¢£·¹æµ¡¤Ï°ÂÁ´¿³ºº¹ç³Ê¤«¤é£¸Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¹ñÆâ¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤ËºÇ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Î¸å¤âÅìÅÅ¤Îµ¬Î§ÌÌ¤Î´Å¤µ¤¬²þ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡£Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç¤Î»³·Á¹À»Ë¶µ¼ø¡Ê°ÂÁ´¹©³Ø¡Ë¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Î»öÂÖ¤ÏÅìÅÅ¼«¿È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£³Ç¯¤Ë°ÂÁ´¿³ºº¤ò³«»Ï¤·¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤ò¶µ·±¤ËºöÄê¤·¤¿¿·µ¬À©´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÅìÅÅ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÅÇÈ¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Ø¤Î¶¯ÎÏ¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÅìÅÅ¤Ï¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ÊÂÐºö¤ËµðÈñ¤òÅê¤¸¤¿¡£³¤È´£±£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤ÎËÉÄ¬Äé¤Î·úÀß¡¢¸¶»ÒÏ§¤Î¿åÁÇÇúÈ¯¤òËÉ¤°ÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¡¢ÅÅ¸»ÁÓ¼º¤ËÈ÷¤¨¤¿Â¿¿ô¤ÎÅÅ¸»¼Ö¤ÎÇÛÈ÷¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÁíÈñÍÑ¤ÏÌó£±Ãû£±£¶£¹£°²¯±ß¡Ê£±£¹Ç¯»þÅÀ¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¬À©°Ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶È¯»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÅ¬³ÊÀ¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢ÅìÅÅ¤ËÂÐ¤·¡¢Â¾¤Î¸¶È¯¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í×µá¤ò¤¹¤ë¡£»ö¶È¼Ô¤¬¼«¼çÅª¤ËÄê¤á¤ë°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¥ë¡¼¥ë¡ÖÊÝ°Âµ¬Äê¡×¤Ë¡¢¡ÖÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤ÎÇÑÏ§¤ò´°¿ë¤¹¤ë¡×¡Ö°ÂÁ´À¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ·ÐºÑÀ¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É£·¹àÌÜ¤ÎÌóÂ«¤òµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÌ¤Á¾Í¤Î¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÅìÅÅ¤ËÂÐ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤òÌóÂ«¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢µ¬À©°Ñ¤ÎÁí°Õ¤À¤Ã¤¿¡×¡£µ¬À©°ÑÁ°°Ñ°÷Ä¹¤Î¹¹ÅÄË»Ö¡Ê¤Õ¤±¤¿¤È¤è¤·¡Ë»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡µ¬À©°Ñ¤Î°ÛÎã¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤¿ÅìÅÅ¤Ï£±£·Ç¯¡¢Å¬³ÊÀ¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢£¶¡¢£·¹æµ¡¤Î¿³ºº¹ç³Ê¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Ìó£³Ç¯¸å¡¢ÅìÅÅ¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¡ÖÌóÂ«¡×¤ò¤Û¤´¤Ë¤·¤¿¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î½ê°÷¤¬Â¾¿Í¤Î£É£Ä¥«¡¼¥É¤ÇÃæ±ûÀ©¸æ¼¼¤ËÉÔÀµ¤ËÆþ¼¼¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿¯Æþ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Îµ¡´ï¤Î¸Î¾ã¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢½ÅÂç¤Ê¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¡£¤³¤ì¤ÏÅ¬³ÊÀ¤ÎÁ°Äó¤òÂç¤¤¯½ý¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿µ¬À©°Ñ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÅ¬³ÊÀ¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÅÅ¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤òÄê´üÅª¤Ë´Æ»ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¤ä±¿ÍÑÌÌ¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯£²£³Ç¯¤ËÅ¬³ÊÀ¤òºÆÅÙÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¤â£¶¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡Ä¹ºêÂç¤ÎÎëÌÚÃ£¼£Ïº¡¦µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê¸¶»ÒÎÏÀ¯ºö¡Ë¤Ï¡ÖÅìÅÅ¤¬°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤Î¶µ·±¤ò½½Ê¬¤Ë³Ø¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¡£ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½»Ì±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£