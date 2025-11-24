スニーカーよりパンプスよりこっち！【LEPSIM】冬の1軍候補♡「おすすめブーツ」

シーズンレスなスニーカーやパンプスもいいけれど、もっと冬らしい足元を揃えておきたいなら、ブーツがおすすめ。【LEPSIM（レプシィム）】には、今季のトレンドを押さえたほどよいボリュームと美脚見えを両立できそうなブーツが充実しています。コーデを足元からアップデートする、冬の1軍候補をぜひチェックして。

ストレッチブーツでシルエットと履き心地を両立

【LEPSIM】「ストレッチヒールブーツ」\7,990（税込）

平成ムードを感じるストレッチブーツは、今年注目したいアイテムのひとつ。細身ですっきりとしたシルエットなので、パンプス感覚で合わせられそうなのが魅力。レザー調の上品な風合いでありながら、公式サイトによると「履きやすいストレッチ素材で長時間の着用でも安心」なのだそう。ベーシックな黒の展開もありますが、ガンメタリックで冬コーデにポイントを作るのもおすすめです。

スニーカー感覚で履けそうな厚底ブーツ

【LEPSIM】「厚底スニーカーブーツ」\7,990（税込）

リバイバルムードを感じる厚底ブーツ。ハイテクスニーカーのようなソールでスポーティな要素がミックスされているのが、今年らしいポイントです。合成皮革を使用しているので、きれいめコーデにも合わせやすく、それでいてフェミニンになりすぎないので幅広いスタイリングにマッチする予感。タイトスカートやショートパンツなどに合わせて、メリハリを出すのもよさそう。

ムートンブーツが令和版にアップデート

【LEPSIM】「フェイクムートン厚底ブーツ」\5,500（税込）

2000年代初頭に大流行したムートンブーツが、トレンドに返り咲き！ 起毛感とあたたかみのある素材が注目を集める今年の冬ファッション、足元も例外ではありません。ただしデザインはかつての流行からアップデート。こちらは短めの丈と厚底でボトムスとのバランスを取り、美脚見せも叶えてくれそうな一足に。アッパーには撥水加工が施されているなど、機能面も優秀です。

ショートボトムスに合わせたいロングブーツ

【LEPSIM】「インヒールロングブーツ」\11,990（税込）

春夏から人気で秋冬も注目のショート丈ボトムスには、タイツやソックスを合わせるのもよいですが、ボリューム感のあるロングブーツもおすすめ。シューズとソックスの組み合わせを悩む必要がないうえに、気になるレッグラインをしっかりカバー。インヒールが内蔵されているので、さらにスタイルアップを叶えてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N