¾®ÎÓÎÍÐÒ º£µ¨½é¾¡Íø¤ÇÄÌ»»36¾¡¡ª´Ý»³´õ ³«Ëë¤«¤é2Ï¢¾¡ ¡ÈÆüËÜÀª¥¢¥Ù¥Ã¥¯V¡É¤ÇÀä¹¥Ä´¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ¡Û
¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè2Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡¢¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¡¢ÄÌ»»36¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
Âè1ÀïÌÜ¤Ï5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤ÏÂè2Àï¡¢1²óÌÜ¤Ç138m¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2°Ì¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£2²óÌÜ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿½õÁö¤ÇÆ§ÀÚ¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢µ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤Æ139.5m¡£ÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1²óÌÜ¤Ë140m¤òÈô¤ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎD.¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê25¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤Ï2²óÌÜ¡¢139m¤Èµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤º¡¢ÃåÃÏ¤Î½Ö´Ö¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£¾®ÎÓ¤¬µÕÅ¾¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡¢¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉJ.¥¢¥Û¥Í¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤ËÊÂ¤ÖÎòÂå6°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëWÇÕÄÌ»»36¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè2Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ÆÂè1Àï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿´Ý»³´õ¡Ê27¡¢ËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬1²óÌÜ134m¡¢2²óÌÜ133m¤È°ÂÄê¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¡¢³«Ëë¤«¤é2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ïº¸¤«¤é¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡¢´Ý»³´õÁª¼ê
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¸Ä¿ÍÃË»ÒÂè2Àï¡Û
Í¥¾¡¡§¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡290.5ÅÀ
2°Ì¡§D.¥×¥ì¥Ö¥Ä¡¡287.3
3°Ì¡§F.¥Û¥Õ¥Þ¥ó¡¡286.2
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
10°Ì¡§Æó³¬Æ²Ï¢
11°Ì¡§ÃæÂ¼Ä¾´´
28°Ì¡§¾®ÎÓºóÂÀÏº
30°Ì¡§ÆâÆ£ÃÒÊ¸
41°Ì¡§º´Æ£¹¬Ü¿
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¸Ä¿Í½÷»ÒÂè2Àï¡Û
Í¥¾¡¡§´Ý»³´õ¡¡283.6ÅÀ
2°Ì¡§H.¥È¥é¡¼¥»¥ë¥É¡¡254.8ÅÀ
3°Ì¡§N.¥×¥ì¥Ö¥Ä¡¡250.4ÅÀ
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
6°Ì¡§°ËÆ£Í´õ
14°Ì¡§¹âÍüº»Íå
15°Ì¡§µÜÅèÎÓ¸Ð
19°Ì¡§ÀªÆ£Í¥²Ö