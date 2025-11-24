NECナイメヘン塩貝健人が、佐野航大のアシストからロングシュートを決めた

オランダ1部NECナイメヘンのFW塩貝健人が隙を見逃さないロングシュートを決めた。

現地時間11月23日にフェイエノールトと対戦したNECは4-2で勝利を収めている。

昨季まで浦和レッズでプレーしたFWブライアン・リンセンのゴールでNECが先制した試合は、前半の内にフェイエノールトが2点を取って逆転する。しかし、後半23分からリンセンに代わって出場の塩貝が入ってから流れが変わり、直後に同点に追いついたNECは後半39分に塩貝が勝ち越しゴールを決めた。

さらに後半アディショナルタイム、同点を目指したフェイエノールトのコーナーキックからNECがクリアすると、前線でMF佐野航大がキープ。中央へのパスは相手に当たったが、走り込んできた塩貝が相手GKの位置を見極めてセンターサークルすぐ外からロングシュートを放つとゴールに吸い込まれ、勝負を決める4点目になった。

NECは2選手の他にFW小川航基がスタメン出場し、フェイエノールトはFW上田綺世とDF渡辺剛がいずれもフル出場と、日本人5人がピッチ上で戦ったゲームはNECが勝利して4位に浮上した。ファンからは「えぐいっっ」「上田綺世を超えるかもしれない」「半端ないって」「ほんとバケモン」との声があがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）