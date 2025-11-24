¶Í°þ²£ÉÍÂç£Æ£×ÈîÅÄÌîÏ¡¼£¤ÎÈ¿¹ü¿´¡¡¡ÖÊ¿ËÞ¡×¡ÖÌµÌ¾¡×¤«¤é£Ê£±±ºÏÂÆâÄê¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡¢´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë´ë²è¤ò¿ï»þ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£Âè£¹²ó¤Ï¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Î£Æ£×ÈîÅÄÌîÏ¡¼£¡Ê£´Ç¯¡¢£²£±¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£Ç¯£±·î¡¢Íèµ¨¤Î£Ê£±±ºÏÂ²ÃÆþÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º¸Íø¤¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÆÀ¤¿¡£º£¤âÇ³¤¨¾å¤¬¤ëÈ¿¹ü¿´¤ò¤Ð¤Í¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø²¥¤ê¹þ¤à¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡¡¹â¤Þ¤ë¸ÝÆ°¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£Æ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡¢¤·¤«¤·¿´¤ÏÇ®¤¯Ç³¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íèµ¨¤Î±ºÏÂÆþÃÄ¤Î»þ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êº£µ¨¤Ï±ºÏÂ¤Î¡ËÆÃÊÌ»ØÄê¤Ç¡Ê£Ê£±¥ê¡¼¥°¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê±ºÏÂ¤Î»î¹ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤º¡Ë·ë¶Éµï»Ä¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¹âË¾¤ß¤Ï¤»¤º¡¢ÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤Æ¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡È¿¹ü¿´¤ò¤Ð¤Í¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡££Æ£ÃÅìµþ¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ë¾å¤¬¤ì¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤¬À¸¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ØÅìÂè°ì¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·èÃÇ¡£Æþ³Ø»þ¡¢£±£·£°¥»¥ó¥Á¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÈÄ¹¤Ï¹â¹»£²Ç¯»þ¤Ë£±£¸£°¥»¥ó¥Á¶á¤¯¤Þ¤Ç¿¤Ó¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡££³Ç¯»þ¤Ï¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ£±£°¤â¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¸Ê¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥³¥í¥Ê¡Ê¤ÎÉôÆâ´¶À÷¡Ë¤Ç¡ÊÁª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡Á°¤Ë¡Ë¼Âà¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥Ù¥¹¥È£¸¤ÇÀÅ²¬³Ø±à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡¢Ê¿ËÞ¤ÊÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£²¿¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×
¡¡£Í£Æ³Þ°æ²ÂÍ´¡Ê¸½¡¦¿·³ã¡Ë¤éÎòÂå¤Î´ØÅìÂè°ì¤Î£±£°ÈÖ¤¬¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÈîÅÄÌî¤âÆþ³Ø¤ò´õË¾¤·¤¿¤¬¡¢¹â£³²Æ¤ÎÎý½¬»²²Ã¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡×¤È¡ÈºÆ¼õ¸³¡É¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢£²ÅÙÌÜ¤Ç¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢·Þ¤¨¤¿£´·î¡¢Áª¼ê¸¢¤ÇÉé¤Ã¤¿º¸É¨È¾·îÈÄ¤Î¤±¤¬¤ÇÈ¾Ç¯¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¤â¤¦ÀäË¾¡£Á´¹ñ¤«¤éÍÌ¾¤ÊÁª¼ê¤·¤«½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼«Ê¬¤Ï°ì²óÍî¤È¤µ¤ì¡¢¥×¥é¥¹È¾Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£ºÇ½é¤ÏÎý½¬¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ê½Ð¾ì¡Ë¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡Å¾µ¡¤Ï£²Ç¯¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£´ØÅì¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡È£Â¥Á¡¼¥à¡É¤Ç¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿ÈîÅÄÌî¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×ÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âç³ØÆþ³Ø¸å¤«¤éÃÃ¤¨»Ï¤á¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤âÈ¯´ø¤·¡¢½©¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡££Ê¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¤Ë¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÉ¸¯Àè¤Î±ºÏÂ¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¼ò°æ¹¨¼ù¤â»²²Ã¤·¤¿¹ÈÇòÀï¤Ç£²ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥×¥í¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤âÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÁ´¤¯ÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÁ´Éô¤ÎÌÜ¤¬¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¡¢¿Æ¤«¤é¤â´¶¤¸¤¿¡£¤É¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¥ß¥¹¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢´°àú¤ÊÁª¼êÁü¤ò¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Æ¤Þ¤Ç¤Ï¶ìÇº¤·¤¿¤¬¡¢£¹·î°Ê¹ß¤Ï¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¡¢ÀÑ¶ËÀ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£º£¤ÏÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢¥×¥í¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤·¤«¥ì¥Ã¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥¢¥¸¥¢°ì¤Î¥Á¡¼¥à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼êÊü¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÔ°Â¤è¤ê¤â´õË¾¤¬¶¯¤¤¡£È¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤ÎÊý¤¬»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡´ØÅì£±ÉôÂ´¶ÈÀ¸£Ê£±ÆâÄêÁª¼ê¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é£¹¿Í¸º¾¯¤Ï½©½ÕÀ©°Ü¹Ô¤Ê¤ÉÅ¾´¹ÅÀ¤Î±Æ¶Á
¡¡£²£µÇ¯ÅÙ¤Î´ØÅì£±Éô¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¡¢£Ê¥ê¡¼¥°ÆâÄêÁª¼ê¤Ï£³£±¿Í¡£¤¦¤Á£Ê£±¤Ï£¸¿Í¤À¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÌÀÂç¤À¤±¤Ç£¶¿Í¤Î£Ê£±ÆâÄêÁª¼ê¤ò½Ð¤·¡¢£ÊÆâÄê¤Î£µ£´¿Í¤Î¤¦¤Á£±£·¿Í¤¬£Ê£±¥¯¥é¥Ö¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ÇÅìÍÎÂç¤¬£±£¶¶¯¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£¿·³ã¡¢Çð¤È£Ê£±¤òÏ¢ÇË¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¤Î£Ä£Æ»³Ç·ÆâÍ¤À®¡ÊÇðÆâÄê¡Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤Ç¡¢¥»¥ê¥¨£Á¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤«¤é¶âÀ±¡£±óÀ¬Àè¤Ç¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥¶¥Ã¥±¥í¡¼¥Ë»á¡Ê£·£²¡Ë¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¤È¡¢Î®ÄÌ·ÐÂç¤ÎÃæÌîÍºÆó´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤é£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï½©½ÕÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢£Õ¡½£²£±¥ê¡¼¥°¤â¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¡£Å¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆâÄê¼Ô¿ô¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ë£Ê£±¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼êÃµ¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡Û¡¡ÈîÅÄÌî¤ÏÀéÍÕ¡¦½¬»ÖÌî¤Î¼Â²È¤«¤é²£ÉÍ»Ô¤ÎÂç³Ø¤Ë¡¢£²»þ´Ö°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È°ì¿Í¤Ç²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡ÖÈ¯ÁÛ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³°½Ð¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¹â¹»£²Ç¯»þ¤Ï¡¢³¨¤Î¶ñ¤ÇÉ÷·Ê²è¤Ê¤É¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼èºà¤Ç¤â¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î£Æ£×¥í¥Ê¥¦¥É»á¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¹©»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Éã¤Î´«¤á¤Ç¸«»Ï¤á¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¿ÈÄ¹¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÇÍýÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢Íèµ¨£Ê£±¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Ã´Åö¡¦Àõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡¡¢¡ÈîÅÄÌî¡¡Ï¡¼£¡Ê¤Ò¤À¤Î¡¦¤ì¤ó¤¸¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£²·î£±Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦½¬»ÖÌî»Ô½Ð¿È¡££²£±ºÐ¡£¾®³Ø£²Ç¯¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£Åì½¬»ÖÌî£Æ£Ã¡¢£Æ£ÃÅìµþ£Õ¡½£±£µ¿¼Àî¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£¹Ç¯¤Ë´ØÅìÂè°ì¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â¹»£²¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡££²£²Ç¯¤Ë¶Í°þ²£ÉÍÂç¤ËÆþ³Ø¡££²£µÇ¯£±·î¤Ë£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î±ºÏÂÆþÃÄÆâÄê¤¬È¯É½¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£²ÈÂ²¤ÏÉã¡¢Êì¡¢Äï¡£º¸Íø¤¡£