【「50年ロングセラー」の秘訣】

【写真】スナックサンド（フジパン）「こっちじゃない」と自虐CMも飛び出して…元祖なのにランチパックに負けて一時はシェア0.15%に

ペヤングソースやきそば（まるか食品）

50周年の節目といえば、夫婦なら「金婚式」。互いに健康で共白髪を誓った男女でも、およそ3割しか迎えることができない特別な記念日だ。50年も愛し愛されてきた企業やロングセラー商品も数あるが、そこに至るまでにはどんな苦労を重ねてきたのだろうか。

◇ ◇ ◇

カップ焼きそばは、東と西で好みが真っ二つといわれる。西は「日清焼そばU.F.O.」（日清食品）で、東は「ペヤングソースやきそば」（まるか食品）だ。

濃厚タイプの「U.F.O.」と、ウスターソースを使ってまろやか味に仕上げた「ペヤング」。発売年はちょっとだけ「ペヤング」が先輩で1975年。「U.F.O.」は翌76年に発売された。

今では当たり前になっている液体ソースを最初に採用したのは「ペヤング」だ。商品名は若いカップルに2人で1つのものを仲良く食べてほしいとの願いから「ぺア」と、「ヤング」からきている。

発売以来、実に約604品を投入してきた。なぜ、こんなに多い？

「ユニークな商品を発売することで『ペヤング』というブランド名を一人でも多くの方に知ってもらいたいという思いで、販売を始めました」（まるか食品広報担当者）

「チョコレートやきそば」「アップルパイテイスト」なんていうのもあった。

これはあまり評判が良くなかった……のは？ 広報担当者に聞いてみた。

「2020年11月に発売した『モノホントンコツMAXやきそば』です。本物にこだわり、豚骨の香りを強く感じられる仕上がりですが、九州以外の方からあまり好感を得られませんでした」

今後、どんなビミョーな味が登場するのだろうか。