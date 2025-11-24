川瀬はるによる描き下ろし！Seasons『くまさきさん』LINEスタンプ

文藝春秋はコミックレーベルSeasonsより、『くまさきさん』（著：川瀬はる）を2025年11月17日に刊行。

書の発売を記念し、主人公である「くまさきさん」のLINEスタンプも同日に販売開始！

コミックスには全75話が収録され、LINEスタンプは全16種類すべてが描き下ろしとなっています。

Seasons『くまさきさん』（著：川瀬はる）LINEスタンプ

発売日：2025年11月17日（月）

『くまさきさん』はSeasonsサイトにて2024年から連載を開始した1話2ページのショートコミックです。

たこやきと掃除を愛し、毎朝せっせとうらら町の落ち葉はきをする「くまさきさん」と、うらら町の面々との日々に癒されると、すでに多くのファンがいます。

LINEスタンプの発売を記念してXではプレゼントキャンペーンも実施中です。

LINEスタンプ「くまさきさん」

価格：120円（または50LINEコイン）

LINEスタンプのイラストは、すべて川瀬はるさんによる描き下ろしです。

「よろしくお願いします」「おつかれさまです」など日常で使える定番から、「くまさきさん」ならではの相手も自分も和めるスタンプまで揃えた大満足の全16種類。

「令和の癒し！」と評判の「くまさきさん」を、ぜひLINEスタンプでも楽しめます。

コミック『くまさきさん』

価格：1,100円（税込）

判型：A5判

ページ数：160ページ

コミックスにはたっぷり全75話に加え、ここでしか読めないおまけページも収録されています。電子書籍版も同時発売です。

著者・川瀬はるさんは「「くまさきさん」のLINEスタンプができました！よかったら日常のおともにしてください。」とコメントしています。

文藝春秋の『くまさきさん』コミックスとLINEスタンプの紹介でした。

