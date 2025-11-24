31ºÐ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Îº£°æÍ§Íý·Ã¡¢¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç»×¤¤½Ð²ó¸Ü¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº£°æÍ§Íý·Ã¡Ê31¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª31ºÐ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Îº£°æÍ§Íý·Ã¤¬¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£°æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Capri Blue¡£¥Ý¥¸¥¿¡¼¥Î¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥Ó¡¼¥Á¤È³¹Êâ¤¤·¤¿Æü¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¿åÃå¤À¤Í¡ª¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤¿¥¬¡¼¥ë¡¢Á´¤¯¤ª¤ó¤Ê¤¸¤ÎÃå¤Æ¤ÆÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡£ºä¤È²Ö¤ÈÇ¤ÎÂ¿¤¤³¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢ÀÐÀî¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë¤Æ¶É¥¢¥Ê¤ò5Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢Ê¿ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤ËÊóÆ»¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦²»³Ú¤ÈÉý¹¤¯Ã´Åö¡£2021Ç¯½Õ¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤ä´ë¶È¼°Åµ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª31ºÐ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Îº£°æÍ§Íý·Ã¤¬¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£°æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Capri Blue¡£¥Ý¥¸¥¿¡¼¥Î¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥Ó¡¼¥Á¤È³¹Êâ¤¤·¤¿Æü¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¿åÃå¤À¤Í¡ª¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤¿¥¬¡¼¥ë¡¢Á´¤¯¤ª¤ó¤Ê¤¸¤ÎÃå¤Æ¤ÆÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡£ºä¤È²Ö¤ÈÇ¤ÎÂ¿¤¤³¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢ÀÐÀî¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë¤Æ¶É¥¢¥Ê¤ò5Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢Ê¿ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤ËÊóÆ»¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦²»³Ú¤ÈÉý¹¤¯Ã´Åö¡£2021Ç¯½Õ¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤ä´ë¶È¼°Åµ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£