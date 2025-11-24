Ado、来年7月に日産スタジアムで2Days公演決定 初のドームツアー『よだか』完遂
Adoが、2026年7月4日、5日に神奈川・日産スタジアムにて2Days公演を開催することが発表された。公演タイトルは後日発表される。
【ライブ写真】Adoの世界ツアーがついに終幕…！ファイナルとなったホノルル公演の模様
今年は、自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』と、初のドームツアー『よだか』を完遂したAdo。次なるステージは日産スタジアムとなる。
現在、公式ファンサイト「Adoのドキドキ秘密基地」では、チケットの最速先行受付がスタートしている。
■Ado STADIUM LIVE 2026概要（タイトルは後日発表）
【日程・会場】
2026年7月4日（土） 神奈川・日産スタジアム
2026年7月5日（日） 神奈川・日産スタジアム
午後4時開場／午後6時開演
【ライブ写真】Adoの世界ツアーがついに終幕…！ファイナルとなったホノルル公演の模様
今年は、自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』と、初のドームツアー『よだか』を完遂したAdo。次なるステージは日産スタジアムとなる。
現在、公式ファンサイト「Adoのドキドキ秘密基地」では、チケットの最速先行受付がスタートしている。
■Ado STADIUM LIVE 2026概要（タイトルは後日発表）
【日程・会場】
2026年7月4日（土） 神奈川・日産スタジアム
2026年7月5日（日） 神奈川・日産スタジアム
午後4時開場／午後6時開演