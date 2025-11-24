木村拓哉＆目黒蓮が真剣トーク “人生の分岐点”について語る
TBSは、24日午後9時から特別番組『ウルトラタクシー』を放送する。木村拓哉が映画で演じたタクシー運転手役になりきり、この番組のためだけに作られた“世界に一台のタクシー”を運転。蒼井優、上戸彩、Snow Manの目黒蓮ら超豪華ゲストたちを目的地へ送り届けながら、それぞれの“やりたいこと”をともに体験する旅バラエティとなる。
【別カット】木村拓哉＆目黒蓮がスイングを確認し合う
蒼井優と上戸彩は高校の同級生で、プライベートでも仲が良いことで知られる。2人が挙げた願いは“東京ディズニーリゾートを楽しみたい”というもの。運転手の木村はその願いを叶えるためにタクシーを走らせ、園内では3人そろってミッキーマウスとの貴重な記念撮影を実現する。クリスマス限定メニューを味わいながらのクイズや、時間いっぱいまでアトラクションを巡る姿が収められており、3人が童心に戻って楽しむ様子が見どころとなる。
さらに3人は、ダイアンの津田篤宏に向けて“あるサプライズ”を準備。憧れの木村と人生で初めて対面することになる津田が、どんな反応を見せるのか注目だ。
一方、目黒蓮は現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演中。“とにかく体を動かしたい”という目黒の願いに応えるべく、木村は2人でゴルフ場へ向かう。ゴルフ初心者の目黒に木村が熱血指導する場面が収められており、続く“パターチャレンジ”では2人が連続成功を目指す中で“奇跡”が起きるという。
さらに野球場では、大谷翔平選手が記録した日本人最速“165キロ”の剛速球に挑戦。木村と目黒が打ち返せるのか、スイングにも緊張が走る。加えて、普段なかなか外食へ行けないという目黒の“木村と美味しいご飯を食べたい”という願いも実現。訪れた町中華では、2人が“人生の分岐点”をテーマに真剣なトークを交わす姿が映し出される。
