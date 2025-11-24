BTS・V、東京の冬の景色を変える！3カ月間巨大アイススケートリンクを特大広告で占領

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが東京の冬の景色をまるごと変えた。日本最大規模の屋外アイスリンクを長期にわたって装飾する大型キャンペーンが展開される。

Vがグローバルアンバサダーとして活動している日本のスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」は、東京ミッドタウンのアイスリンクとのコラボレーションプロジェクトを公式発表した。

「Yunth」は「Vの特大広告が登場！冬の間、Yunthと素敵な時間を過ごそう」というキャッチコピーとともに、アイスリンク全体を包んだVのキャンペーン写真を公開し、冬シーズン攻略に拍車をかけた。

東京ミッドタウンは広い公園と美術館、ブランド品売場、ホテルなどが集まっている複合文化空間で、ローカルと観光客の両方に愛される都心の中のランドマークだ。

特に、冬シーズンにはアイスリンクとイルミネーションが調和し、東京の代表的な冬の名所として挙げられている。この空間を3カ月間、Vの顔と「Yunth」のキャンペーンが占領し、東京の中心が”Vゾーン”に変身したという反応だ。

会場は、初日から盛り上がっていた。アイスリンクを飾ったVの大型キャンペーン写真を見るために数多くのファンが集まり、スケートを楽しんでいた人々まで足を止めて視線を奪われた。

なお、今回のプロジェクトは1カ所にとどまらない。「Yunth」は東京の主要拠点と大阪の中心的な場所まで、大々的な屋外キャンペーンを展開中だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。