元AKB48鈴木まりや、第2子出産を報告 夫は芸人・根本悠「無事に退院をして自宅での生活が始まっています」
【モデルプレス＝2025/11/24】元AKB48の鈴木まりや（34）が11月23日、自身のInstagramを通じて第2子を出産したことを報告した。
【写真】34歳元AKB、芸人夫との和装のウエディングフォト
鈴木は「私事ではございますが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。「おかげさまで母子ともに健康で、無事に退院をして自宅での生活が始まっています。我が家に来てくれた小さな命への感謝を胸に、大切に育てていきたいと思います」と伝えた。
また「12／6・7に開催されますAKB48 20周年武道館コンサートにつきましては、産後間もないため出演を見送らせていただくことになりました」と説明。「出演できないことは残念ではありますが、大好きで大切な古巣であるAKB48の20周年YEARに娘が誕生してくれたことをとても嬉しく、誇りに思っています」とつづっている。
鈴木は2023年8月にお笑いコンビ・ゴールデンルールズの根本悠との結婚を発表。2024年2月に第1子の出産を報告していた。2021年から北海道を中心に活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB、芸人夫との和装のウエディングフォト
◆鈴木まりや、第2子出産
鈴木は「私事ではございますが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。「おかげさまで母子ともに健康で、無事に退院をして自宅での生活が始まっています。我が家に来てくれた小さな命への感謝を胸に、大切に育てていきたいと思います」と伝えた。
◆鈴木まりや、2023年に結婚
鈴木は2023年8月にお笑いコンビ・ゴールデンルールズの根本悠との結婚を発表。2024年2月に第1子の出産を報告していた。2021年から北海道を中心に活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】