プロ野球・巨人の高梨雄平投手が12月18日に今村信貴投手とトークショーを行うことを明かしました。

高梨投手と今村投手は同じ中継ぎ陣で、プライベートでも仲が良く、大勢投手とともに“高梨軍団”のメンバーでした。2020年に巨人に移籍してきて初めて今村投手と会話したことを鮮明に覚えているそうです。

「ノブを先輩だと思ってて、『今村さん、よろしくお願いします、高梨です』って挨拶して、『今村です、後輩です』っていうやりとりから、僕らのストーリーは始まったんですけど・・・さみしいですね。毎年出会いと別れがありますけど、年も近いし、仲良くしてくれてた。『僕がいないとダメですね』っていつも言われていた」

このオフに巨人を自由契約となり、退団した今村投手。「来年からノブがいなくなるってことで、最後にでっかくかましてほしいですね」と高梨投手はトークショーでの“ぶっちゃけ話”を予告しました。

トークショーは「梅梨信祭〜ノブありがとう〜」と題して、東京・千代田区の科学技術館サイエンスホールで午後6時開演します。チケットの販売は抽選方式だということです。