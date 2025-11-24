ラコステ、力強くセンシュアルな香りへ進化した新フレグランス

ラコステの人気フレグランスラインに新作「ラコステ オリジナル パルファム」が登場です♡2024年発売のオードパルファムをさらに進化させ、スパイシーでウッディなフゼアノートが際立つセンシュアルな香りを実現。トップノートのベルガモットやカルダモン、ハートノートのラベンダーとバイオレットリーフ、ラストノートのパチョリやアンバーが重なり、力強く余韻の残る香りが楽しめます。

進化したセンシュアルな香り

新作「ラコステ オリジナル パルファム」は、前作のオードパルファムをベースに、より深みのあるスパイシーウッディフゼアノートを採用。

トップノートのベルガモットやカルダモン、ハートノートのラベンダーとバイオレットリーフ、ラストノートのパチョリやトンカビーン、アンバーが重なり、力強くも洗練された香りを演出します。

アン・フリッポとタンギー・ゲネによる調香で、現代的な男性像を象徴する香りに仕上がりました♡

LUSHのシャワージェリー『ゾウがつなぐ道』が登場♡自然保護を支える限定品

独創的に進化したボトルデザイン

左）ラコステ オリジナル パルファム(新作)／右）ラコステ オリジナル オードパルファム

ボトルデザインもさらに進化。深みのあるグリーンのガラスボトルに、ガンメタルグレーのメタリックキャップとラベルの縁が洗練された存在感をプラス。

白地のラベルに同色のロゴをあしらうことで、濃厚になったフレグランスの魅力を強調しています。カーブを描くショルダーが手に馴染み、見た目にもスマートでアイコニックな印象を与えます。

ラコステ フレグランスで魅せる洗練スタイル

ラコステ オリジナル パルファムは、スパイシーウッディなフゼアノートと洗練されたボトルデザインで、力強くセンシュアルな存在感を放つ新作フレグランスです♡

60mL 14,300円、100mL 20,680円（税込）で2025年11月19日発売。アンバサダーのピエール・ニネのフレンチエレガンスを纏い、日常を洗練された香りで彩る特別な一品です♪