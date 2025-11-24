ことばクイズ初級編！ 3つの言葉に共通するひらがな2文字を見つけられる？ ひらめきが大事な発想系クイズです。スキマ時間にぜひ挑戦を！

言葉の空欄に入る共通のひらがな2文字を探す、人気のことば脳トレクイズ！ 見覚えのある単語同士でも、共通部分を見抜くのは意外と難しいものです。

発想力を柔らかくして、ぜひ挑戦してみてください。

問題：□に共通して入るひらがなは？

次の3つの空欄に、同じひらがな2文字を入れて完成する言葉を考えてください。

・□□みかた
・□□い
・もく□□

ひらがな2文字、何が入るでしょうか？

答えを見る






正解：てき

正解は「てき」でした。

▼解説
3つの言葉に「てき」を入れると、いずれも意味の通る熟語になります。

てきみかた（敵味方）
てきい（敵意）
もくてき（目的）

漢字で考えると一気に見通しがよくなるタイプの問題。熟語を知っているかどうかも試される、奥深いクイズです。
(文:All About ニュース編集部)