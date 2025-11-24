【ひらがなクイズ】空白を共通する「ひらがな2文字」で埋めてみよう！ 意外とコツが必要
言葉の空欄に入る共通のひらがな2文字を探す、人気のことば脳トレクイズ！ 見覚えのある単語同士でも、共通部分を見抜くのは意外と難しいものです。
発想力を柔らかくして、ぜひ挑戦してみてください。
・□□みかた
・□□い
・もく□□
ひらがな2文字、何が入るでしょうか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に「てき」を入れると、いずれも意味の通る熟語になります。
てきみかた（敵味方）
てきい（敵意）
もくてき（目的）
漢字で考えると一気に見通しがよくなるタイプの問題。熟語を知っているかどうかも試される、奥深いクイズです。
(文:All About ニュース編集部)
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：てき正解は「てき」でした。
▼解説
3つの言葉に「てき」を入れると、いずれも意味の通る熟語になります。
てきみかた（敵味方）
てきい（敵意）
もくてき（目的）
漢字で考えると一気に見通しがよくなるタイプの問題。熟語を知っているかどうかも試される、奥深いクイズです。
(文:All About ニュース編集部)