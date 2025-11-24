山形県では、上空の寒気や暖かく湿った空気の影響により、２４日昼過ぎから２５日明け方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

【画像】山形・全国の今後の天気

［気象概況］

２５日にかけて、上空に寒気を伴った気圧の谷が東北地方を通過し、東北地方の上空約５５００メートルには氷点下２４度以下の寒気が流れ込む見込みです。また、東北日本海側には暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、山形県では、積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。





［防災事項］山形県では、２４日昼過ぎから２５日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■山形・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2306543?display=1