「ファンタジア／チョコ＆ミルクケーキ」（4個入 860円／8個入 1720円）　※価格は税込み

　「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、11月27日（木）から、アニメーション映画『ファンタジア』公開85周年を記念したスペシャル商品を、JR東京駅店などで順次発売。公式通販では、11月25日（火）より、先行受付を開始する。

■作品の世界観を満喫

　今回発売されるのは、1940年公開以来人々に愛され続けるディズニー作品『ファンタジア』の世界観を思う存分詰め込んだお菓子「ファンタジア／チョコ＆ミルクケーキ」と「ファンタジア／ブロンドチョコレートサンド」。

　「ファンタジア／チョコ＆ミルクケーキ」は、夜空をイメージしたチョコレート香るスポンジケーキでコクのあるショコラクリーム＆なめらかミルククリームのダブルクリームを包み込んだ一品で、8個入ボックスにはオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。

　一方「ファンタジア／ブロンドチョコレートサンド」は、夜空の星のように“ブロンド色”に輝くチョコレートを香ばしいチョコナッツ生地ではさんだクッキーサンド。12枚入のスペシャル缶と、透け感がかわいいオリジナルステッカーがランダムで1枚付いてくる8枚入ボックスが用意される。

　さらに、85周年を祝うオリジナルグッズが登場。リッチなジャガード織りで仕上げた「ジャガードバッグ」をはじめ、「エコバッグ」、「クリアスパンコールポーチ」、「スプーンセット」、「ピンバッジ」がそろい、全5種のグッズを集めた公式通販限定の「グッズコンプリートセット」も販売される。