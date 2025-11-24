東京ばな奈『ファンタジア』スペシャル商品を発売！ 85周年を記念したお菓子やグッズが登場
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、11月27日（木）から、アニメーション映画『ファンタジア』公開85周年を記念したスペシャル商品を、JR東京駅店などで順次発売。公式通販では、11月25日（火）より、先行受付を開始する。
【写真】チョコレートサンドやグッズも！ スペシャル商品一覧
■作品の世界観を満喫
今回発売されるのは、1940年公開以来人々に愛され続けるディズニー作品『ファンタジア』の世界観を思う存分詰め込んだお菓子「ファンタジア／チョコ＆ミルクケーキ」と「ファンタジア／ブロンドチョコレートサンド」。
「ファンタジア／チョコ＆ミルクケーキ」は、夜空をイメージしたチョコレート香るスポンジケーキでコクのあるショコラクリーム＆なめらかミルククリームのダブルクリームを包み込んだ一品で、8個入ボックスにはオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。
一方「ファンタジア／ブロンドチョコレートサンド」は、夜空の星のように“ブロンド色”に輝くチョコレートを香ばしいチョコナッツ生地ではさんだクッキーサンド。12枚入のスペシャル缶と、透け感がかわいいオリジナルステッカーがランダムで1枚付いてくる8枚入ボックスが用意される。
さらに、85周年を祝うオリジナルグッズが登場。リッチなジャガード織りで仕上げた「ジャガードバッグ」をはじめ、「エコバッグ」、「クリアスパンコールポーチ」、「スプーンセット」、「ピンバッジ」がそろい、全5種のグッズを集めた公式通販限定の「グッズコンプリートセット」も販売される。
