¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Æâ»³¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö33¡×¢ª¡Ö3¡×¤ËÊÑ¹¹¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ö93¡×¢ª¡Ö52¡×¤Ø
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï24Æü¡¢Íèµ¨¤«¤éÆâ»³ÁÔ¿¿Êá¼ê¡Ê23¡Ë¤È¶¶ËÜÀ±ºÈÊá¼ê¡Ê25¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æâ»³¤Ï¡Ö33¡×¤«¤é¡Ö3¡×¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö93¡×¤«¤é¡Ö52¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æâ»³¤ÏÊá¼êÅÐÏ¿¤À¤¬¡¢5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÂÇÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¼ç¤Ë³°Ìî¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢116»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦262¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢48ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é¤ÏÆâÌî¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÆâÌî¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¿·¤¿¤ÊÇØÈÖ¹æ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¶¯ÂÇ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÊá¼ê¤Ç¡¢22Ç¯°éÀ®Áª¼ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï5·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯7·î¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åµå±ã¤Ç¤Ï2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï1·³¤Ç15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÈóËÞ¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë³°Ìî¤Ê¤É¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢ÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤ò¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡£