今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、普段よりも自分のことを労うようにすると良いかも。行きたいところに出かけて好きな物を食べるなど、ちょっと贅沢するのもアリ。非日常的な空間や自然がたくさんある場所に行ってリラックスしましょう。恋愛面は、2人で買い物をすると◎ 相手の趣味や好きなものが分かると何だか安心できるようです。
★ワンポイントアドバイス★
ゲームやアニメなどに夢中になりやすいタイミング。没頭しすぎて夜ふかしをしないようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は、普段よりも自分のことを労うようにすると良いかも。行きたいところに出かけて好きな物を食べるなど、ちょっと贅沢するのもアリ。非日常的な空間や自然がたくさんある場所に行ってリラックスしましょう。恋愛面は、2人で買い物をすると◎ 相手の趣味や好きなものが分かると何だか安心できるようです。
ゲームやアニメなどに夢中になりやすいタイミング。没頭しすぎて夜ふかしをしないようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/