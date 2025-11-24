『ワンピース』アニメ監督・長峯達也さん追悼 演出した「ワノ国」「ギア5」無料公開
東映アニメーション所属のアニメ監督・長峯達也さんが8月20日、亡くなった。53歳。これを受け、長峯さんがシリーズディレクターとして演出したアニメ『ワンピース』第892話、第1017話が作品公式YouTubeにて公開された。
【動画】ルフィ姿が激変！ゾロ大活躍の「ワノ国」編 公開された長峯さん演出のアニメ
シリーズディレクター長峯さんが演出し、公開されたアニメ『ワンピース』は第892話「ワノ国！桜舞うサムライの国へ」、第1017話「ルフィの最高地点 到達！“ギア５”」で、27日まで見ることができる。
公式Xでは「長峯監督のご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。
長峯さんは、『映画 Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!』、『映画 Yes!プリキュア5GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪』、『ONE PIECE FILM Z』、『ドラゴンボール超 ブロリー』など数々の作品を手掛けている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
テレビアニメはエッグヘッド編が年内で完結し、2026年4月からエルバフ編の放送がスタートする。
【動画】ルフィ姿が激変！ゾロ大活躍の「ワノ国」編 公開された長峯さん演出のアニメ
シリーズディレクター長峯さんが演出し、公開されたアニメ『ワンピース』は第892話「ワノ国！桜舞うサムライの国へ」、第1017話「ルフィの最高地点 到達！“ギア５”」で、27日まで見ることができる。
長峯さんは、『映画 Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!』、『映画 Yes!プリキュア5GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪』、『ONE PIECE FILM Z』、『ドラゴンボール超 ブロリー』など数々の作品を手掛けている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
テレビアニメはエッグヘッド編が年内で完結し、2026年4月からエルバフ編の放送がスタートする。