日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「山伏茸」という漢字を読めますか。修験者の別名です。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ヤマブシタケ

山伏茸は、サンゴハリタケ科に属する食用キノコの一種です。このキノコの最大の特徴は、椎茸やエノキのように「傘」と「柄」が分かれていない、ユニークな形状にあります。

全体が白または淡い黄色をした球状で、表面から長さ数センチの白くて柔らかい針状の突起が無数に垂れ下がっています。その姿は、白い綿毛のような玉のよう。

また、白いウサギがうずくまったような形ということで、「ウサギ茸」と呼ばれることもあります。

日本の修験道を行う行者である山伏（やまぶし）が、袈裟（けさ）の上に羽織る「篠懸（すずかけ）」という衣の胸元に飾る、白い房状の装飾品（梵天：ぼんてん）に形がよく似ていることから、植物学者の白井光太郎博士が命名したと伝えられています。

天然のものは発生量が少なく、希少であるため、現在流通しているもののほとんどは人工栽培によるものです。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

【難読漢字】食べ物当て「山伏茸」 梵天に似ています（2枚）