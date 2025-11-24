田中碧はまさかのインアウトに落胆…リーズ指揮官が説明「第4審が次のタックルで退場のリスクがあると言ってきた」
[11.23 プレミアリーグ第12節 リーズ 1-2 アストン・ビラ]
リーズのダニエル・ファルケ監督はアストン・ビラ戦で途中出場の田中碧を交代で下げた理由について、次のファウルで退場になるリスクがあることを第4審判員から伝えられたためだと説明した。『BBC』や『リーズ・ライブ』などが伝えている。
田中はこの試合でベンチスタートとなったが、前半23分にMFアントン・シュタハが負傷したため緊急出場した。『Sofaスコア』のデータでは30本のパスを記録して29本を成功しているように中盤から展開して攻撃に繋げていったほか、パスカットやボール奪取などの守備面でも存在感を発揮。ところが後半26分、田中はMFドミニク・カルバート・ルーウィンとの交代で下がることになり、選手にとって屈辱的なインアウトを強いられた。
ファルケ監督はピッチから離れた田中をすぐに呼び寄せて交代の理由を熱心に説明。ただ田中は落胆の表情を浮かべていた。チームは田中の交代から4分後に直接FKで失点し、1-2で敗れた。
ファルケ監督は試合後、田中を下げた経緯について「碧を下げたくなかったが、第4審が次のタックルで退場のリスクがあると言ってきた」と明かした。田中は前半アディショナルタイムにイエローカードを受けた中、後半10分に相手が速攻を仕掛けようとした場面でスライディングタックル。ボールに触れたようにも見えたが主審はアドバンテージを適用しており、ファウルと判断していた。続く同20分にはパスを出す相手選手に足を伸ばし、強度は高くなかったが遅れてタックルする形になってファウルの笛が鳴った。
そうした状況でリーズ指揮官は審判団から、田中が次のファウルをした場合は2枚目のイエローカードが出る可能性があることが警告されたとみられる。また、『リーズ・ライブ』のイサック・ジョンソン記者は後半10分にアドバンテージが適用された場面について、アドバンテージを適用したことで競技規則上カードを出せなかったものの主審は2枚目の警告を考えていたことがリーズベンチに示されていたとも伝えている。
