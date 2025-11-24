南海トラフ地震に備えて建設された津波避難タワーについて、建設後の被害想定見直しなどによって高さや強度の不足が判明し、建て替えなどを迫られる事例が起きている。

和歌山、徳島など５県１４市町の２２基で高さや強度の不足が建設後に生じ、１８基は建て替えなどが済んだが、高知県東洋町と和歌山県串本町の計４基は対応策が未定だ。（高知支局 古谷禎一、和歌山支局 望月弘行）

東洋町では、町内のタワーについて打ち寄せる波への耐久性を調査した結果、今春、３基の強度不足が判明した。町は３基のうち、２０１０年３月完成の「白浜地区第１防災避難タワー」（高さ７・１メートル、１３０人収容）については、建て替える方針だ。強度不足だけでなく、最大浸水予測７・９メートルに対し、高さも０・８メートル足りないためだ。

建て替え完了までは、タワーから北西に約２５０メートル離れた４階建てコミュニティー施設の「３階以上」を新たな緊急避難場所に指定。タワーには、同施設への避難を呼びかける木札が掲示されている。近くに住む男性（７１）は「近所には高齢の人も多い。費用も時間もかかると思うが、早く建て替えてほしい」と話す。

一方、高さは足りても強度不足の２基については、まだ対応策が決まっていない。町は建て替えも含めて協議中で、長崎正仁町長は取材に「数億円規模の費用が見込まれ、町単独では対応が難しい。県にも支援をお願いしている」と話している。

和歌山県では、１３年の被害想定見直しなどの結果、田辺、白浜、すさみ、串本の１市３町の計５基で高さや強度の不足が判明したが、このうち高さが０・８〜１メートル足りない串本町の２基は、今も緊急避難場所に指定されている。新タワー建設の適地や代替の避難先が確保できなかったためだ。

タワーの近くに住む７０歳代女性は「完成時は『これで助かる』と喜んだので、足りないと聞いた時はショックだった。足が不自由になってきたのでタワーに逃げるしかない」と嘆く。町は緊急避難場所指定の解除を検討中で、「住民に現状を周知し、改善策を早期に検討したい」としている。

東洋町と串本町以外は全て対応を終えており、元のタワーの近くに新設するケースが多い。高知県四万十市は１３〜１４年に２基、和歌山県すさみ町は１５年に１基、同田辺市は２１年に１基、それぞれ新タワーを整備した。白浜町は強度不足の１基を１６年から使わないようにし、１９年には津波救命艇（２５人乗り）をタワーの脇に配備した。

◆津波避難タワー＝高台や浸水域外に避難するまでの時間が確保できない海岸近くで、緊急的かつ一時的に垂直避難をして身の安全を守るための施設。数メートル〜十数メートルの鉄製の骨組みの上に避難スペースを設けた構造が一般的で、２０１１年３月の東日本大震災を教訓に普及した。以前は全国で５０基に満たなかったが、内閣府の調査では２３年に５５０基にまで増えた。

「緊急的」に活用通知…内閣府

タワー建設には１基で数億円の費用と長い時間がかかるため、内閣府は今年７月、高さや強度が不足する場合は避難場所指定を解除しつつ、「緊急的な駆け込み先」として活用するよう全国の自治体に通知した。内閣府の担当者は「最大級より低い津波なら、命を守れる。緊急的な措置だと周知した上で、住民の命を守ってほしい」と話す。

ただ、「どこに逃げればいいのか」という分かりにくさは残る。沿岸地域の防災対策に詳しい牧紀男・京都大教授（防災学）は「津波には浸水区域外に逃げるのが基本で、自治体はまずその対策を最優先に進めるべきだ。高さや強度が不足するタワーを活用するなら、あくまで例外的な手段であることを認識しないといけない」と指摘している。（松田俊輔）