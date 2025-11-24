ナイジェリアで、カトリック系の寄宿学校が武装集団による襲撃を受けた/Ifeanyi Immanuel Bakwenye/AFP/Getty Images

（CNN）アフリカ西部ナイジェリア北中部ナイジャ州にあるカトリック系私立学校が武装集団に襲撃された事件で、拉致された生徒のうち50人が脱出して家族の元へ戻った。ナイジェリア・キリスト教協会（CAN）が23日に明らかにした。

同協会によると、武装集団は21日に学校を襲撃して児童生徒303人と教員12人を誘拐した。連れ去られたのは男女両方の児童や生徒で、中には10歳の子どももいた。

21日から22日にかけて脱出した子どもたちは帰宅して家族と再会した。しかし同校の児童生徒250人と教職員の子ども3人、および教員12人は今も拉致されている。

ローマ教皇レオ14世は23日の祈りの中で、拉致された子どもと教員の解放を訴えた。

ナイジェリアでは武装集団による身代金目的の誘拐事件が頻発している。これを受けて北部では無期限で閉鎖されている公立学校もある。

さらに、宗教を動機とする襲撃や、地域間や民族間の対立、さらには限られた土地や水源をめぐる農家と遊牧民の対立も後を絶たない。

米戦争省のヘグセス長官は20日、ナイジェリアの国家安全保障担当補佐官と会談し、こうした問題について協議した。