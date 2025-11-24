スウェーデン1部ユールゴーデンが京都産業大学の末谷誓梧に再接触する方針

スウェーデン1部ユールゴーデンが、京都産業大学に在籍するMF末谷誓梧を高く評価し、将来的な獲得に向けて再接触する方針であることが分かった。

スウェーデンメディア「FotbollDirekt」が報じている。

記事によると、末谷は2週間のトライアウトを終えたが、現時点での契約には至らなかったという。しかし、この強力なウインガーについて、同メディアは「（ユールゴーデンは）次の移籍市場で再び接触する予定」と伝えている。

ユールゴーデンには、DF小杉啓太が所属。末谷は身長168センチと小杉とはほぼ同じ体格で、「2026年を前にスカッドの状況が明らかになった際に、将来的にオファーを出すことに興味を持っている」との報告を受けているという。

現在の獲得を妨げている要因について、同メディアは「ユールゴーデンの外国人枠が足かせとなっている」と指摘。末谷に関して行動を起こす前に、次の移籍市場でチーム状況がどのように展開するか確認したい意向だと綴っている。

過去には、U-15日本代表、U-16日本代表候補と世代別代表にも選出された経験を持つ末谷。ユールゴーデンが現状の外国人枠の問題を解消できれば、21歳の日本人タレントがスウェーデンの地でプレーする可能性は十分にあるようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）