»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡ÖÎ©¤ÁÆÉ¤ß¡×¤Ç»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦ËÜ¤òÁª¤Ö¡©
ËÜ²°¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÁõÃú¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤É¤ÎËÜ¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£ËÜ¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢²¿¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ã¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤«¤ÇËÜ¤òÁª¤Ö
»ä¤¬Á°¿¦¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢À½Ìô¶È³¦¤òµÞ¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌ¿®¶È³¦¤Î°Æ·ï¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¶È³¦ÃÎ¼±¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºâÌ³²ñ·×¤äË¡Ì³¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÎ¼±¤ò¤¹¤°¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÌ³¤Ç³è¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇËÜ²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢Îã¤¨¤Ð²ñ·×¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¡¢30ºý¡¢40ºý¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌäÂê²ò·è¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÃµ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤â50ºý¤Û¤É¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÅ¹¤Ç1¡Á3»þ´Ö¤Û¤ÉÎ©¤ÁÆÉ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Î©¤ÁÆÉ¤ß¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎËÜ¤Ë°Ü¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å»Ê¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤í¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¼«Ê¬¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âËÜ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÉ½»æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÌÜ¼¡¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¼¡¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎËÜ¤Ë²¿¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÃ¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Î¼ÂÀÓ¡áËÜ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Î²áµî¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¾å¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÇö¤¯¤â¤Ê¤ì¤Ð¸ü¤¯¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
