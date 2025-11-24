イスコがベティスと2028年夏まで契約延長！…発表同日に同点弾アシスト

ベティスは23日、スペイン代表MFイスコとの契約延長を発表した。新契約は2028年6月末までとなる。



現在33歳のイスコは、バレンシアでデビューを飾り、2011年夏に加入したマラガでブレイク。2013年夏にレアル・マドリードへとステップアップし、3度のラ・リーガ優勝や5度のチャンピオンズリーグ制覇を経験した。



イスコは2022年夏にセビージャへ移籍したが、クラブ上層部との対立で4カ月後に退団。半年間の無所属期間を経て、2023年夏にベティスへ加入すると、同クラブで輝きを取り戻し、昨年6月にはスペイン代表への返り咲きを果たした。



今季はプレシーズンマッチで左腓骨を骨折したため出遅れていたが、先日から全体練習に合流。23日のラ・リーガ第13節ジローナ戦のキックオフ前に契約延長がサプライズ発表されると、同試合の60分から出場して今季初出場。そして75分に右コーナーキックでバレンティン・ゴメスの同点ゴールを演出し、チームの勝ち点「1」獲得に貢献した。





【ハイライト動画】ベティスvsジローナ

