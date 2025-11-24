ロッテは24日、今季までロイヤルズでプレーした左腕サム・ロング投手（30）の入団が決まったと発表した。

1メートル85、83キロ、左投げ、左打ちのロングは、メジャーではジャイアンツ、アスレチックス、ロイヤルズの3球団でプレー。5シーズンで通算162試合に登板（先発は12試合）し、8勝11敗、防御率4.65の成績を残した。3Aでは5シーズンプレーし、通算61試合（先発は6試合）で5勝4敗、防御率4.11だった。

ロングは球団を通じ「来シーズン、千葉ロッテマリーンズに加入することを発表できてとても嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるよう、毎日ベストを尽くす覚悟です。そして、世界でも有数の情熱的で献身的なファンの皆さんの前で、ZOZOマリンスタジアムのマウンドに立てる日を心から楽しみにしています。Ganbari masu!!」とコメントした。

サブロー新監督は「メジャー経験豊富なピッチャーで150キロを越えるフォーシームを軸にスライダー、カーブ、シンカー、スプリットと豊富な変化球を持つピッチャーだと聞いています。特にスライダーとカーブの質が高く、空振りをとれるので楽しみです。色々な場面でチームを勝利に導いてくれると期待をしています」とコメントした。