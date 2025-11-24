女性に「この人、かわいいかも！」と思われるアイテム９パターン
男性の持ちものを見て、「この人、意外にかわいいところがある？」と、外見とのギャップを感じ、恋に発展…というケースがあるようです。では女性は、男性のどんな持ちものにギャップを感じるのでしょうか。女性の意見をもとに、９つのアイテムをご紹介します。
【１】デスクに置かれているアロマグッズ
「癒しグッズといえば女性」ですが、男性のデスクにアロマオイルやポプリなどが置かれていると、かわいいと感じる女性がいるようです。良い香りは場を和ませるので、１つぐらい置いてみると良いかもしれません。
【２】肌触りがやさしい高級ポケットティッシュ
「身だしなみにこだわりのなさそうな人が肌にやさしいティッシュなどを使っていると、かわいい♪」（２０代女性）など、粗野なイメージの男性がスキンケアに気を使っている様子が垣間見られると好印象のようです。カバンやデスクにちょっとした肌にやさしいグッズを忍ばせておくと良いかもしれません。
【３】キャラクターもののネクタイ
「普段怖い上司が、柄の一部分にキャラが描かれているネクタイをしているのを見ると、キュンとする」（３０代女性）など、キャラものとは無縁に見える男性がそれとなく身につけていると、親しみやすさが演出できる模様。キャラのさりげない大きさがポイントのようです。
【４】猫や犬など、癒し系動物の壁紙や待ち受け画面
普段は誇示していないのに、ＰＣの壁紙や携帯電話の待受け画面など、さりげないところで動物好きをアピールしていると、女性はギャップを感じるようです。さらに動物についての知識が深いと尊敬の眼差しを向ける女性もいるようなので、話題を広げるのにも良いかもしれません。
【５】ウエストから見える、ファンシー柄のパンツ
屈んだときなどに腰元から覗くパンツの柄を見て、男性に愛しさを抱く女性がいるようです。クールな印象の男性が、ファンシーな柄のパンツを履いていると思うと、彼の素の部分を見た気分になるのかもしれません。
【６】さりげなくカバンに入っているポケットサイズのお菓子
「強面の男の子のカバンの中にグミが入っていて、和んだ」（１０代女性）など、女性的な印象の強いお菓子を男性が持っていると親しみを感じるようです。甘いものを人前で食べるのは恥ずかしいと考える男性もいるようですが、意外に女性には好印象かもしれません。
【７】一気にかわいい印象を演出できるボンボン付きの毛糸帽子
ファッションの１アクセントとして、キュートな印象のあるボンボン付き帽子をかぶっていると、幼い印象がプラスされ、好感度が上がるようです。ただし、ボンボン付き帽子は誰もが似合うわけではないので、注意しましょう。
【８】癒し系キャラクターのストラップやキーホルダー
「普段はクールで仕事のできる上司がキャラものストラップをつけていると、なんかかわいい」（２０代女性）など、ストラップやキーホルダーなど小さなアイテムでさりげなくかわいさをアピールするとギャップを演出できるようです。ただし、衣服など目立つアイテムがキャラものだとインパクトが強すぎるので、気をつけましょう。
【９】花柄やキャラクターものなど、ファンシーな柄のハンドタオル
服装はカッコいいのに、かわいらしいタオルを持っていると不完全な感じがして、親近感を演出できる様子。しかし、マニアックなアニメキャラなどのタオルだとビックリする女性もいるので、気をつけましょう。
参考にしたいアイテムはありましたか？ さりげなく女性的なイメージの強いグッズを身につけていると、女性は見た目とのギャップを感じるようです。皆さんのご意見をお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）
【１】デスクに置かれているアロマグッズ
「癒しグッズといえば女性」ですが、男性のデスクにアロマオイルやポプリなどが置かれていると、かわいいと感じる女性がいるようです。良い香りは場を和ませるので、１つぐらい置いてみると良いかもしれません。
「身だしなみにこだわりのなさそうな人が肌にやさしいティッシュなどを使っていると、かわいい♪」（２０代女性）など、粗野なイメージの男性がスキンケアに気を使っている様子が垣間見られると好印象のようです。カバンやデスクにちょっとした肌にやさしいグッズを忍ばせておくと良いかもしれません。
【３】キャラクターもののネクタイ
「普段怖い上司が、柄の一部分にキャラが描かれているネクタイをしているのを見ると、キュンとする」（３０代女性）など、キャラものとは無縁に見える男性がそれとなく身につけていると、親しみやすさが演出できる模様。キャラのさりげない大きさがポイントのようです。
【４】猫や犬など、癒し系動物の壁紙や待ち受け画面
普段は誇示していないのに、ＰＣの壁紙や携帯電話の待受け画面など、さりげないところで動物好きをアピールしていると、女性はギャップを感じるようです。さらに動物についての知識が深いと尊敬の眼差しを向ける女性もいるようなので、話題を広げるのにも良いかもしれません。
【５】ウエストから見える、ファンシー柄のパンツ
屈んだときなどに腰元から覗くパンツの柄を見て、男性に愛しさを抱く女性がいるようです。クールな印象の男性が、ファンシーな柄のパンツを履いていると思うと、彼の素の部分を見た気分になるのかもしれません。
【６】さりげなくカバンに入っているポケットサイズのお菓子
「強面の男の子のカバンの中にグミが入っていて、和んだ」（１０代女性）など、女性的な印象の強いお菓子を男性が持っていると親しみを感じるようです。甘いものを人前で食べるのは恥ずかしいと考える男性もいるようですが、意外に女性には好印象かもしれません。
【７】一気にかわいい印象を演出できるボンボン付きの毛糸帽子
ファッションの１アクセントとして、キュートな印象のあるボンボン付き帽子をかぶっていると、幼い印象がプラスされ、好感度が上がるようです。ただし、ボンボン付き帽子は誰もが似合うわけではないので、注意しましょう。
【８】癒し系キャラクターのストラップやキーホルダー
「普段はクールで仕事のできる上司がキャラものストラップをつけていると、なんかかわいい」（２０代女性）など、ストラップやキーホルダーなど小さなアイテムでさりげなくかわいさをアピールするとギャップを演出できるようです。ただし、衣服など目立つアイテムがキャラものだとインパクトが強すぎるので、気をつけましょう。
【９】花柄やキャラクターものなど、ファンシーな柄のハンドタオル
服装はカッコいいのに、かわいらしいタオルを持っていると不完全な感じがして、親近感を演出できる様子。しかし、マニアックなアニメキャラなどのタオルだとビックリする女性もいるので、気をつけましょう。
参考にしたいアイテムはありましたか？ さりげなく女性的なイメージの強いグッズを身につけていると、女性は見た目とのギャップを感じるようです。皆さんのご意見をお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）