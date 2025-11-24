スノーボード男子スロープスタイル（SS）ビッグエア（BA）で、23年世界選手権BA王者の長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が24日、W杯BA第1戦（27〜29日、中国・張家口）に向けて羽田空港から出発。来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控えるシーズンへ「いつもと変わらず、旅の始まりという感じ。まあ1戦1戦自分の滑りをして、いい結果を出して行けたら」と話した。

長谷川は全4方向の5回転半技に世界で初めて成功し、昨季はW杯のBAで種目別優勝。抜群の安定感を誇り、日本男子としてSS、BAの五輪メダルに最も近い選手として知られる。このオフもニュージーランドや欧州で充実の練習を積んできたようで、「今年は五輪シーズンということもあって、最後まで自分を追い込んでやれた」と振り返った。

SS、BAの五輪代表は、12月中旬のW杯3戦終了時の成績で、男女各2人ずつが内定する。「（早期内定への意識は）特にない」と話したが、シーズンへの目標を問われると「まあ全勝ですね。全勝するだけの練習量を、自信を持ってやってきた。自信を持ってやる」と堂々宣言してみせた。