フランセのクリスマス限定スイーツ♡表参道で味わうノエル ピスターシュ

“くだもの”と“木の実”を楽しむ洋菓子ブランド・フランセから、今年も心ときめくクリスマス限定スイーツが登場します。表参道本店のカフェでしか味わえない「ノエル ピスターシュ」は、苺とピスタチオを掛け合わせた華やかな一品。さらに、職人が丁寧に作り上げる「フランセパニエ ピスタチオ」や、贈り物にぴったりのミルフィユやレモンケーキまで、冬の手土産にも胸が高鳴るラインアップが揃います。大切な人と過ごすクリスマスに、特別な甘さを添えてみませんか。

ノエル ピスターシュで味わう大人のクリスマス



フランセ表参道本店で11月22日から登場する「ノエル ピスターシュ」は、赤の苺と緑のピスタチオを使用したクリスマスカラーのミルフィユ。

144層に織り込んだサクサクのパイ生地に、甘酸っぱい苺と風味豊かなピスタチオバタークリームを合わせ、濃厚ながらも軽やかな味わいに仕上げられています。

カフェでのみ楽しめる限定スイーツで、価格は1,150円（税込）。ドリンクセット（別料金）と合わせれば、より特別なティータイムが楽しめます♪

本店限定の贅沢スイーツもチェック



職人の手仕事による「フランセパニエ ピスタチオ」は、バレエのスカート“パニエ”の名を持つ繊細な一品。薄い生地が重なり空気を含むことで、ふわっと軽い口当たりが生まれます。

北海道産生クリームとマスカルポーネ、ピスタチオペーストの組み合わせが贅沢で、価格は1個850円（税込）。要冷蔵で、特別な日のご褒美にも最適です♡

手土産にぴったりの人気スイーツ



お土産には「果実をたのしむミルフィユ 果実をたのしむ詰合せ」がおすすめ。

いちご・れもん・ピスタチオ・ジャンドゥーヤの4種が楽しめ、8個入り1,620円（税込）、12個入り2,268円（税込）、16個入り3,024円（税込）、32個入り5,400円（税込）と用途に合わせて選べます。

定番の「レモンケーキ」も、レモンの爽やかな香りとホワイトチョコのコーティングが魅力。

4個入1,188円（税込）から12個入3,564円（税込）まで展開し、かわいらしい見た目で贈り物にもぴったりです。

心躍る“冬のおいしさ”をフランセで



フランセ表参道本店で楽しめるクリスマス限定スイーツは、どれも冬だけの特別感に満ちています。

店内でしか味わえないノエル ピスターシュをはじめ、手土産に喜ばれるミルフィユやレモンケーキまで、選ぶ時間さえ心が温まるラインアップです。

クリスマスの訪れを感じるこの季節、フランセのスイーツとともに、ちょっと贅沢なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。