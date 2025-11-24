豊富な資産を持ちながら、結局ほとんど使いきれないまま人生を終える――。そんな高齢者は決して珍しくありません。「子どもに残したい」「万が一に備えたい」といった理由が明確であれば話は別ですが、なぜか必要以上にお金へ執着してしまう人がいるのも事実です。しかし、その行き着く先にあるのは、誰とも深く関わらなくなる静かな孤独であることも多いのです。今回は、その一端を示す事例とともに、高齢期のお金と心の関係を見ていきましょう。

資産2億円、豊富な資産とともに「たった独りで生きる」ワケ

81歳の佐藤さん（仮名）は、かつて地方都市では有名な企業で勤め上げた元会社員です。妻は68歳のときに他界。50代になる息子2人もそれぞれ家庭を持っており、佐藤さんは一人で暮らしています。

年金は月19万円。住まいは広々とした戸建てで、近所でもひときわ目立つ存在です。この家は親から譲り受けた土地に建て替えたもの。自分で作り上げた貯蓄や相続で得た金融資産は2億円以上にのぼります。

しかし、その豊かさの裏側には、お金に対する異常な執着が隠れていました。

「これは俺が死ぬまでは、俺の金と家だからな」

そう繰り返し口にして、息子やその家族に対して金銭的な援助やプレゼントをしたことはほとんどなく、正月に孫に渡すお年玉も渋々という程度。

息子たちは父の財産をあてにしていたつもりはありません。それでも毎回、目の前で見せつけられる強い執着と、何の話をしても泥棒のような態度を取られることに、苛立ちと呆れを感じるようになりました。

3年前、長男が「父さん、近所の人との付き合いもないだろ。俺がもっと頻繁に様子を見に来ようか？」と提案すると、「何が狙いだ」と返し、大げんかに。

ついに、「そうやって独りで生きていけばいい」と、長男は家族を連れての正月の訪問すらやめてしまいました。そして、その顛末を聞いた次男も、それに続くようにぱったりと佐藤さんに連絡をしなくなったのです。

佐藤さんは、株の値動きに一喜一憂し、証券会社の担当者に電話するのが一番の楽しみ。今や、それ以外に趣味といえるものもありません。

「もし自分が倒れたら、誰が本当に心配してくれるのだろうか。孤独死して、見つかるのはずっと後になるかもしれない。それでもしかたがないかと思っている」

――これまでの習慣やプライドから素直に詫びたり、態度を改めたりすることはできず、心に深い溝を抱えたまま日々を過ごしています。

「死ぬときが一番金持ち」の先にあるもの

お金を守ることが生活の中心であり、楽しみは資産の増減を見ることだけになっている佐藤さん。このような姿を見ると、いくら資産を持っていても、幸福や安心には直結しないことがよくわかります。

もちろん、必要な備えとしての貯蓄は大切です。しかし、お金は使わずに溜め込むだけでは、心の豊かさや家族との絆、人生の喜びは得られません。貯めることばかりに固執してしまうと、最も大切な時間や人との関わりを失ってしまうことさえあります。

日本人は「死ぬときが一番金持ち」と言われるように、どうしても死ぬまで資産を残そうと考えがちです。しかし、資産を守ることばかりに心を縛られると、孤独や後悔が心に重くのしかかります。

認知症や加齢に伴う心理的変化が影響している場合も

また、この異常な執着には、単なる性格だけでは説明できない影の可能性もあります。年齢を重ねるにつれて、認知機能が徐々に低下することで、お金に対する過剰なこだわりや、他者への信頼の欠如が強まることがあります。

佐藤さんの場合も、自己管理や記憶に不安を感じるたびに、「自分の財産だけは絶対に守らなければ」という思いが強くなったのかもしれません。周囲から見れば、ただのケチや頑固に映るかもしれませんが、認知機能の影響や心理的な不安が背景にある可能性も否定できません。

信頼できる家族や専門家と資産管理の方法を相談することで、過剰な執着から少しずつ解放される可能性もあります。

人生の最後に振り返ったとき、財産の多さではなく、経験や思い出、家族との時間こそが本当に価値のあるものだと実感できるでしょう。

佐藤さんの事例は、資産が多いだけでは幸福にはならないこと、そして「使うことこそ生きる価値につながる」ということを教えてくれます。人生の終わりに、資産の数字ではなく、心が満たされているかどうかが最も重要です。