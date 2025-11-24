たった30分の診察であわや「20万円超え」…アメリカ在住日本人が驚愕する“バカ高い医療費”の実態【人気YouTuberが語る】

アメリカと日本にはさまざまな違いがありますが、その一つが医療費です。ロシア人の妻と幼い子ども2人を抱えながら、アメリカで肉体労働（大工）を主な仕事として生活を送る日本人“地獄海外難民”氏による『底辺の大工、ヤバいアメリカで生きのびる 絶望の中で見つけた「自分を見失わない」方法』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編して、アメリカの医療制度と難しすぎる保険制度についてご紹介します。

加入している保険しだいでは死に直結する!?

アメリカと日本とで、大きく違うものに医療費があげられます。そして、アメリカで病院に行くのは結構大変だと思うようになります。なぜなら、医療費がバカげているからです。

たとえば以前、僕がアレルギーを診てもらうために病院に行った時は1490ドル、約22万円もかかりました。30分ぐらいの面談で、軽く現在の体の状況について話をしただけで、まさかの20万円超え。

まあ、普通のお医者さんではなく専門医なので高いのは覚悟していましたが、それにしても、この値段はちょっと高いです。

ただ、その時は大工組合の保険があったので、全額カバーされました。ありがたや。もしこの健康保険がなかったらと考えると、ゾッとします。

アメリカでは働かないと保険には入れません。ロイターの情報によりますと、アメリカでは約3000万人の人が無保険なのだそうです。

国と州が運営する健康保険「メディケイド」もありますが、これは本当に貧乏な人でなければ受給できません（難民家も一時期お世話になっていました）。大工組合でも、1〜6月の間に600時間の労働、6〜12月の間にさらに600時間働いて健康保険をもらえる仕組みになっています。

また、雇用先が保険を提供していますが、大工組合のように条件の良い保険を提供しているところもあれば、中には質の悪い保険を提供している会社もあります。

質の悪い保険というのは、病院の窓口で払う金額が高かったり、その保険でカバーできる治療の数が少なかったりする保険です。オフィスワークだからとか、給与が高いからという理由だけで仕事を選んでしまうと、命取りになることもあるのです。

骨折しても病院に行けない人も…

一般的には、公務員や組合のワーカーには質の良い健康保険が支給されると言われています。僕の勤める大工組合も、家族全員を対象に、質の良い最強の保険を保障してくれます。ただし、この組合でも最近は保険の種類が変わり、質が落ちてしまいました。

また、ある時期から病院に行くたびに500ドル、1000ドルなど、治療内容に見合わない多額の請求が来るようになりました。おかしいと思って保険会社に問い合わせ、すったもんだの末にようやく病院の誤請求が確認できました。が、問題が解決しても、次に病院へ行った時にまた同じことが起きるのです。消耗します……。

どうやら、保険の種類が増えすぎて、病院の業務が複雑になっていることが原因のようです。「この保険ではこの治療をカバーできるけど、この治療はカバーできない」ということがあるので、病院も誤請求だらけになってしまうのです。

パンデミック以降、患者の数が増えすぎていることも原因の一つです。患者も保険も煩雑すぎて、完全に機能していない病院も多いそうです。

だから、日本みたいに「ちょっと風邪引いたみたいだから、病院行ってみるか」なんて気軽にできないのです。骨折しても病院に行けないような人もいます。その反対に、最高ランクの健康保険に加入している人は病院で一切並ばなくても良いなど、高ランクの治療を優先的に受けられます。





地獄海外難民