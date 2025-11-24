元AKB48の鈴木まりや（34）が第2子女児を出産したことを23日、自身のインスタグラムで公表した。

鈴木は23年8月に、お笑いコンビ、ゴールデンルールズの根本（40）との結婚を発表。同10月に妊娠を公表し、翌24年2月に第1子男児誕生を報告している。

今回鈴木は、「私事ではございますが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康で、無事に退院をして自宅での生活が始まっています。我が家に来てくれた小さな命への感謝を胸に、大切に育てていきたいと思います」と、赤ちゃんの小さな手の写真とともに報告した。

続けて「また、12／6・7に開催されますAKB48 20周年武道館コンサートにつきましては、産後間もないため出演を見送らせていただくことになりました」と説明。「無事に出産してから皆さまへお知らせしたい気持ちがあり、事前にご案内ができなかったことを、出演を楽しみにしてくださっていた皆さまに心よりお詫び申し上げます」と記した。

鈴木は「出演できないことは残念ではありますが、大好きで大切な古巣であるAKB48の20周年YEARに娘が誕生してくれたことをとても嬉しく、誇りに思っています」と喜び「少し堅いご報告となってしまいましたが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。

ストーリーズでは、同じ赤ちゃんの手の写真と花束のイラスト、AKB48の「涙サプライズ」の音源を添えて、第2子誕生を喜んだ。

鈴木の報告に対し、グループOGからも祝福コメントが集まった。大家志津香は「おめでとうおめでとうおめでとう」。浦野一美は「やんぬちゃんおめでとう 出産お疲れ様 少しでも寝られる時に寝てね」。平嶋夏海は「まりやんぬ−おめでとう」とハートの絵文字を添え、内田眞由美は「おめでとう！お疲れさま」とコメントを贈った。