¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¶¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿½÷Í¥¤ÎÁê³ÚÀ²»Ò¡Ê57¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÁÌ¼¤Ë2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµÁÌ¼¤ËÆó¿ÍÌÜ¤ÎÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¿·À¸»ù¤ÎÆ°²è¤È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Öº£ÅÙ¤Ï¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê³Ú¤Ï1984Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¶¡×¤Î¡È¥Ó¡¼¶Ì¤Î¤ªµþ¡ÉÌò¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤Î¤Û¤«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢95Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·ÊÆ¹ñ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¡£Ä¹½÷½Ð»º¸å¤Ï½÷Í¥¶È¤òµÙ¶È¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ø°Ü½»¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÆàÎÉ¸©»³ÊÕ·´»³ÅºÂ¼ºß½»¡£½ª¤ÎÀ³²È¤òÃµ¤·¤ÆÎ®Ï²¤¹¤ëÌ±¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£