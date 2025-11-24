今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、周りを気にせず自分らしくありたい気持ちが強くなりそうです。ファッションやメイクなども普段より派手になるかも。好きなものをSNSなどで発信するのも良いでしょう。チャレンジしながら学べるタイミングのようです。恋愛面は、2人の世界観を大切にしたい気持ちが強くなりそう。秘密の交際をする場合も。
★ワンポイントアドバイス★
玄関や庭などの手入れをすると運気アップ！ 落ち葉などの掃除もこまめにすると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/