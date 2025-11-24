

現代の若者が抱える「努力しても報われない」という葛藤。その思いを代弁するように、タイムスリップを経て成長する主人公・百合の物語が描かれる『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』。戦争という過酷な時代を経験することで、彼女は平穏な現代の価値に気づいていきます。若者が「転生もの」になぜ惹かれるのか、何を求めているのか、文芸評論家の三宅香帆氏が解説します。

中学・高校生の間で読まれている『あの花』

2023年に映画が公開され、小説はシリーズ累計発行部数150万部を突破した『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（以下『あの花』）。

私はたまに地方の中学高校に読書感想文出張講座へ行くのだが、「最近、朝の読書の時間に読んで面白かった本はある？」「好きな本か漫画はある？」と聞くと、いつも名前が挙がる本が『変な家』か『あの花』なのである。これが100万部超えの凄みかといつも思う。

そんな小説『あの花』は、中学生の加納百合が、第二次世界大戦末期にタイムスリップしてしまい、そこで出会った特攻隊員・佐久間彰に恋をする物語である。

百合は、スーパーのパートと水商売で忙しいシングルマザーの母と折り合いが悪い。家庭の貧困状況から百合はずっと、周囲から同情されたり陰口を叩かれたりしてきた。さらに彼女は、学校の勉強や交友関係もあまりうまくいっていない。

そんな百合に母も怒りをぶつけてしまう。百合は「私だって望んで生まれてきたわけじゃない」と怒り、家出をする。そこで駆け込んで一夜を過ごした防空壕の跡地が、タイムスリップのきっかけとなる。

百合はある意味「親ガチャ」に外れた少女である。そもそも彼女は、自分のいる教室や家庭に苛立ちを覚えていた。だが意図せずタイムスリップしたことで、特攻隊員の想いを知り、現代の平和が貴重であることを理解する。

『あの花』は「親ガチャ」無効化小説である

……このあらすじだけ読むと、『あの花』はたんなるタイムスリップの話に思えるかもしれない。が、じつは本作は、日常を「現代→戦時中」と通過することによって、いまの自分のいる場所──つまり平和な日常──を異化させ、いま自分のいるスタート地点の価値を上げる、という構造になっている。

どういうことか。百合は、いまの生活のなかではスタート地点のガチャに外れているかもしれない。家庭環境が不安定で勉強が不得意である百合は、生まれのガチャを失敗しているとも言える。

しかし、現代ではなく戦時中の中学生（の年齢）と比較するとどうだろう。時代ガチャ大当たりである。食べ物に困らず、平和で空襲もなく、男性が特攻隊員にならなくてもいい世界だからだ。

百合は、タイムスリップ前は「毎日毎日、同じことの繰り返し。代わり映えのしない、平穏すぎてつまらない生活」とぼやいていた。

だがタイムスリップを経て、自分の生活を「たくさんの苦しみと悲しみと犠牲の上に築かれたこの新しい世界」と思うようになる。つまり、自分の「平穏すぎてつまらない生活」が変わって見えたということである。

自分のスペックを、「現代」の人と比較していたが、「戦時中」の人と比較することで、よりよいものであることに気づく。タイムスリップによって現世を異化することで、自分の置かれたスタート地点がどこにあるかという認識を変化させたのだ。

『あの花』は、百合にとって、親ガチャを無効化し、いわば時代ガチャをインストールする物語なのである。だとすれば『あの花』は実際に「転生」のモチーフが物語の最後に登場するように、「転生」の流行のなかにあってヒットしたと言えるだろう。

現代の若者は努力したくないわけではない

面白いのは、『あの花』や『転生したらスライムだった件』（伏瀬、マイクロマガジン社、2013〜2015年、以下『転スラ』）では、決して作中で努力を軽んじているわけではない点だ。「転生もの」と言うと、もしかすると「転生さえすれば、努力せずとも異性に愛されたり幸せになったりする物語」とイメージする人もいるかもしれない。

が、じつはそんな簡単な話ではない。主人公はむしろ転生先でのほうが苦労する。努力や苦労を重ねざるをえない環境に放り込まれるからだ。転生って大変なんですよ。

社会学者の土井隆義は、現代の若者は生得的属性を強く重んじる傾向にあるため、「生得的に努力に向いている人は努力できる」と考えると説明する。

彼らは、努力することの価値はそのお題目通りに認めています。素直すぎるほど素直に受け入れ、肯定しています。しかし、だからといって努力すれば自分の未来も拓けると思っているかといえば、けっしてそんなことはないのです。

そんな未来がありうるなどとは露にも思っていません。なぜなら、それだけの努力に耐えられるだけの資質や能力は、自分には備わっていないと思い込んでいるからです。自分はあらかじめそんな能力をもって生まれてきてなどいないと決めてかかっているのです。なぜなら、そんな能力もあると実感しうるような機会にこれまでほとんど恵まれてこなかったからです。

（土井隆義『「宿命」を生きる若者たち 格差と幸福をつなぐもの』）

努力の価値は認める。だが自分は努力しても、人生が成功するとは思えない。

──一見矛盾するように感じられる思想が若者のなかに両立する理由は、「生得的な能力」（スペック）という概念を補助線として引くと、理解しやすい。

つまり、最初からガチャに当たって「努力すれば成功できるスペック」に生まれてきていれば、努力して人生は成功させられる。だが、そもそも「努力すれば成功できるスペック」に生まれてきていなかったら、格差が広がる日本では決して報われない。本気を出せるスペックと、出せないスペックがある。どちらに生まれてくるかは、ガチャ──生まれたときの運でしかない。

ならば報われるためには、スペックを変更させなければいけない。

「頑張ったら報われる」場所を求めて





そのような思想が若者のあいだで広がっている日本において、『あの花』は、戦時中という転生先を選んだ。百合は、戦争という数多の人びとが犠牲になる環境を経験し、自分たちの生きる世界を「そもそも命を脅かされない平和な場所」という「努力できるスペック」に変化させた。読者も百合に感情移入するうちに、自分のスペックが変わって見えるだろう。

そして『転スラ』もまた、物語の主軸は国家運営とそれにともなうバトル（戦争）にある。戦争のなかで、チームプレイがうまくいく意味や、戦争で国家同士が戦う意味が描かれている。

できる限り武力ではなく話し合いによって共存共栄することをめざす物語は、平和な現実の貴重さを読者に伝える。それはある意味、現実のスペックを──「時代ガチャ」勝者として──書き換える物語である。

大塚（英志）は、まんが・アニメ的リアリズムの課題は、「キャラクターに血を流させることの意味を小説がいかに回復できるのか」にあると述べていた。それを引き継いで言えば、ゲーム的リアリズムの課題は、「キャラクターに血を流させることを通じて、プレイヤーにいかに血を流させるか」にあると言えるかもしれない。

（東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生』、カッコ内は筆者加筆）

この東浩紀の言葉を引くと、転生もの──つまりガチャ的リアリズムの課題は、「異世界で血が流れることを通じて、プレイヤーに血を流させなくて済むことの意味を回復する」ことにある。

異世界で血が流れることで、現世はいかに努力できるほどに平和な世界か、照射する。それがもし転生のリアリズムの一つの意味なのだとすると、いま物語に求められているのは、「頑張ったら報われる」という努力できる場所を求める希望そのものだろう。

努力したくないのではなく、報われる努力をしたい。その気持ちが、現実は努力できる場所であることを教えてくれる「転生」ものを若者に手に取らせているのかもしれない。

それは反転して、報われる努力をできる場所に社会がなっていない、ということの証である。

（三宅 香帆 ： 文芸評論家）