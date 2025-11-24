広島の新井良太2軍打撃コーチ（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。妻で元中国放送（RCC）アナウンサー、現在はフリーで活躍する河村綾奈（33）との間に第1子男児が誕生したことを報告した。

新井氏は「この度、第一子が誕生しました。男の子です」と発表。「元気に産んでくれた妻に感謝の気持ちと尊敬の気持ちでいっぱいです！」と河村への感謝をつづった。「これからも変わらず精進して参ります。引き続き宜しくお願い致します」と呼びかけた。

妻の河村も自身のインスタグラムで赤ちゃんの写真を投稿し「先日、元気な男の子を出産いたしました。しっかり飲んでしっかり泣いてしっかり寝て、現在すくすく（ぷくぷく）成長中です」と報告。

「今しかない命の春を大切にしながら悩ましくて楽しい、健やかな日常を送りたいです」と幸せをかみしめ「どうか、これからの人生で痛みや悲しみに顔を歪めることができるだけありませんように。毎日が明るく楽しいことで溢れ、ずーーっと笑顔で過ごせますように」と願いを込めた。

2人は24年5月17日に結婚を発表。新井氏は来季から1軍コーチに就任する。