日本テレビ21日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。シーズンが終わり最終回を迎えました。巨人の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが今季成長を遂げた選手について語りました。

高橋さんが昨季と比べて成長を感じた選手について聞くと、阿部監督は「泉口(泉口友汰選手)とかはね、ゴールデングラブ取ったりとか、3割打てたりとかね。相当自信がついたシーズンだったんじゃないかなと思いますし。本当にね、多分苦しい時期もあったと思うんですけど。それを何とか乗り越えてね、最後まで頑張ってくれたんで」とコメント。

2023年ドラフト4位で今季2年目だった泉口選手は、昨季の約2倍となる133試合に出場し、打率.301(リーグ2位)、154安打(同4位)、出塁率.362(同3位)、6本塁打、39打点を記録。さらに遊撃手部門で自身初のゴールデングラブ賞を獲得し、大活躍のシーズンとなりました。

泉口選手の良いところを聞かれた阿部監督は「見たらわかるんですけど、まずポーカーフェイスですし、あまり顔に出さない、出さずに黙々とできるっていう、それってなかなか難しいことなんですけど、そういうタイプの選手なんだなっていうのは見てて感じましたし。たぶんめちゃくちゃ緊張する時もあるんですけど。そういうのも見せなかったりとかっていうのはね。あれが彼なんだなっていうのは。理解できましたね」と話しました。

「来年も期待する選手の一人には間違いないかなというのは思ってます」と話し、泉口選手の来季以降の活躍にも期待を寄せました。