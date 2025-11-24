巨人の田中将大投手が２３日、自身のインスタグラムに新規投稿。引退セレモニーを行った長野久義氏との２ショットを公開したが、ベテランのお茶目な姿に反響の声が集まった。

「チョーさん背伸びしてる㊙笑」とつづって投稿した２ショット。満面の笑みを浮かべるマー君の隣で、長野氏が肩につかまり背伸びしている。球団の公式発表では身長差わずか８センチだが…。お茶目な４０歳の姿にファンもほっこりだ。

フォロワーからは「マー君でかいな チョーさん、ありがとうございました！」「田中くん改めて見るとデッカイね笑」「サイコーのショット」「素敵な写真ありがとうございます！！」といったコメントが集まった。引退セレモニーでは阿部監督が号泣し、盟友・坂本からの花束贈呈では互いに涙を流して抱擁。最後は胴上げされ「素晴らしいセレモニーを用意していただき本当に感謝しています。いろいろな方が動いてくださり実現することができた」と感謝した。

高橋由伸氏、村田修一氏、オリオールズ・菅野智之も花束贈呈。長野氏はセレモニーで次の夢を問われ、「来年、阿部ジャイアンツが日本一になることが僕の夢です。監督よろしくお願いします！」と語り、ファンから大歓声を受けた。また、来年３月に東京ドームのオープン戦での引退試合実施も決定した。