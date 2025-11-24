ロバート馬場、1人前150円！簡単なのに沼る「ワンパンカリカリポテト」レシピ公開 反響続々「絶対おいしいやつ！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「これ、簡単なのに沼るやつ【ワンパンカリカリポテト】1人前150円でできるお手軽おつまみ＆おやつ」と題した動画をアップした。
【動画】1人前150円！簡単なのに沼る「ワンパンカリカリポテト」レシピ
概要欄では「今回は、1人前約150円でできちゃう「カリカリポテト」です。お子さんから大人まで、ハマること間違いなしの一品です」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「時短メニューありがとうございます！」「おいも料理のレシピがまたひとつ増えました」「これ絶対おいしいやつ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
