自分らしい印鑑を。印影デザインを自由に変化させてつくる印鑑「印モルフィー」に新たなデザインフレームが登場！

Sirusiが提供している、ユーザーがWeb上で印影デザインを操作し、丸・楕円・角形など自在に変化させながら選べる印鑑「印モルフィー」シリーズに、新たなデザインフレーム 「ロンボイド印モルフィー」 と 「マーブル印モルフィー」が登場しました。

2023年に発表した第一弾「印モルフィー」は、丸から楕円・角形へと変化できる新体験のデザイン印鑑として話題に。Japaaanでも紹介しました。

溢れる”じぶんのもの”感！膨張、楕円、旋回など自分で変化を加えて印影をデザインできる印鑑「印モルフィー」誕生

今回新登場したデザインは、「菱形の印鑑を作りたい」という利用者の声をきっかけに、丸から菱形へと変化していく二つの新しい印モルフィーです。

ロンボイド印モルフィー

丸から菱形楕円、さらに菱形へと膨張するように変化。端正で安定感のある印影を生み出し、調和を象徴するデザイン。

マーブル印モルフィー

丸から菱形楕円、そして菱形に“混ざるように”変化。マーブリング技法をモチーフに、流れるような揺らぎと独創性を感じさせるデザイン。

印モルフィーは、Web上で印影を操作し、丸・楕円・菱形の間を自在にスライド変化させ制作します。同じ名前でも形を変えることで、柔らかさ・調和・力強さといった印象を切り替え可能。

印鑑の素材は、山桜などの天然木材、強化木材、チタンなど全8種から選択できます。

新デザイン「ロンボイド印モルフィー」 と 「マーブル印モルフィー」は、すでに提供中。納期は通常3〜5営業日で出荷されます。

デザイン印鑑「印モルフィー」