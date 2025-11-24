¡ÚÇ§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¤¬ÃíÌÜ¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤òÏ·²½¤µ¤»¤ë¡Ö13¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¡½¡½µ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤«¤éÊÑ¤ï¤ì¤ë
½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤¬Áý¤¨¤¿¡½¡½¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì¡¢¡ÈÇ¾¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÆÇ¡É¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¿©ÉÊ¤¬Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ò¤Ë¤Ö¤é¤»¤ë¡ÖÆÇ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£¡ØÇ¾¤ÎÆÇ¤ò½Ð¤¹¿©ÉÊ¿Þ´Õ¡Ù¡Ê°å³ØÇî»Î¡¦Çòß·ÂîÆóÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¿©ÉÊ¤È¡¢µÕ¤Ë¡ÈÇ¾¤ÎÆÇ¤ò½Ð¤¹¡É¿©ÉÊ¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¤òËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¿©»ö¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¾¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡½¡½¤½¤Î¿·¾ï¼±¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤ËÆÇ¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡Ç¾¤ËÆÇ¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¡¢¿À·ÐºÙË¦¤ò²õ¤·¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤âÇ¾¤ÎÆÇ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë20Ç¯¤â30Ç¯¤âÁ°¤«¤é¤¿¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤ÎËº¤ì¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¾¤ËÆÇ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢²¼¤Î¹àÌÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£13¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ µÊ±ì¤¹¤ë
¢ ¼òÎÌ¤¬Â¿¤¤
£ µ²±ÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤È»×¤¦
¤ »õ¼þÉÂ¤¬¤¢¤ë
¥ À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬¤¢¤ë
¦ À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ò¤è¤¯°û¤à
§ ²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë
¨ Ð§¤äÌÍ¤Ê¤ÉÃ±ÉÊ¤Î¿©»ö¤¬Â¿¤¤
© ¥±¡¼¥¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤¬¹¥¤
ª ²¼Î¡¤äÊØÈë¤Ê¤ÉÄ²¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤
« ±¿Æ°½¬´·¤¬¤Ê¤¤
¬ Âå¼Õ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë
¼ñÌ£¤Ê¤É¹ÔÆ°¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ç¾¤ËÆÇ¤ò¤¿¤á¤ëÀ¸³è¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¶Ø±ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡µÊ±ì¤ÏÇ¾¤ËÆÇ¤ò¤¿¤á¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´Â¡ÉÂ¤äÇÙ¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ñÌ£¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢µ¤ÎÏ¤Î·çÇ¡¤òÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò¼º¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¾¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¿ô¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢Á´ÉôÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÅÙÀìÌç¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤¬
¤¢¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤Ç¤¤ë
¡¡É½¤Î¹àÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¤ä¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶Ø±ì¤ÈÅ¬ÎÌ°û¼ò¤ÎÅ°Äì¡£
¡¡¤¡¢¥¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¼£ÎÅ¤ò¡¢¦¡Á©¤Ï¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤»¥Î¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÇ¾¤ÎÆÇ¤ò½Ð¤¹¿©ÉÊ¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£