「健康寿命を延ばす運動」医師が監修する“安心の運動法”メディカルフィットネスとは

メディカルフィットネスは、医療的なサポートのもとで安心して運動ができる新しい形のフィットネスです。特に心臓に負担をかけずに生活習慣病を予防するための運動法は、近年注目されています。この記事では、メディカルフィットネスは具体的にどのような運動をするのかについて、「飯田医院」の飯田圭先生に解説していただきました。

監修医師：

飯田 圭（飯田医院）

日本大学医学部卒業。その後、国立循環器病研究センター心臓血管内科レジデントとして勤務、日本大学医学部内科学系循環器内科学分野准教授などを務める。2007年、埼玉県ふじみ野市に位置する「飯田医院」の副院長に就任。日本内科学会認定総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心臓リハビリテーション学会指導士、日本医師会認定健康スポーツ医。

編集部

メディカルフィットネスでは、具体的にどんなことをするのですか？

飯田先生

施設によって多少の違いはありますが、最初に個々の状態を正確に把握するための医学的な検査を実施します。当院の提携施設では、血液検査や尿検査、心電図、心エコーに加えて、動脈硬化の検査や心肺運動負荷試験などをおこなっています。これらの検査によって、現在の体の状態や課題、運動能力を把握し、それをもとに医師が運動処方をします。

編集部

運動処方とは何ですか？

飯田先生

「どんな運動をどの程度おこなうのか」という指示のことを運動処方と言います。メディカルフィットネスでは、医師の運動処方に基づいてフィットネスがおこなわれるのです。

編集部

運動処方の後は、どのように実際のフィットネスをするのですか？

飯田先生

多くの場合、運動プログラムは理学療法士が立案し、看護師との面談などを通じて個々に合った目標を設定していきます。施設によっては、管理栄養士による食事指導がおこなわれることもあります。また、一部のメディカルフィットネス施設では、ヨガやピラティスといったプログラムを取り入れるなどの幅広いサポートを提供しています。

編集部

メディカルフィットネスの費用についても気になります。

飯田先生

病態や施設によって費用は異なるため、一概には言えません。保険が適用される場合もあれば、自費診療となる場合もあります。また、支払い方法も1回ごとの料金制や月額制など、施設によって様々で、月額制の場合も1カ月あたり数千円～数万円と幅があります。具体的な料金については、各医療機関やフィットネス施設に直接確認することをおすすめします。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

飯田先生

大切な自分の健康を守るために、症状が出てからではなく、元気なうちにできることはしておくという意識を持っていただきたいです。それが健康寿命を伸ばすことにつながります。「運動をしなければいけないと思っているけれど、どうしたらいいのかわからない」という人はぜひ、メディカルフィットネスという選択肢も知ってほしいと思います。

※この記事はMedical DOCにて＜「生活習慣病」の予防を成功させるコツはご存じですか? 効果的な運動の取り入れ方を医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。