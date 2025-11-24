祇園祭で知られる八坂神社（京都市東山区）では今年５月から、僧侶が境内での勤務を始めた。

神道と仏教が共存する空間は、明治時代より前の日本では珍しくない光景だった。現代人の宗教離れが進む中、なぜかつての信仰の形を復興する動きがみられるのか。（畝河内星麗）

明治政府の神仏分離

八坂神社によると、明治政府による神仏分離政策が行われるまで、同神社は神道と仏教が融合した神仏習合の形をとっていた。平安後期から「祇園社」「祇園感神院」と呼ばれ、興福寺（奈良市）や延暦寺（大津市）の末寺となっていた時期もあった。境内には薬師堂や鐘楼が並び、僧侶が神事を行っていた記録もあるという。

「神道と仏教は全く違うもの。お互いの良いところを認め合って、人類のために生かすことができれば」と話すのは神仏習合の再興に奔走する野村明義・八坂神社宮司（６６）。野村宮司は昨年から、神仏習合の信仰の形を現代に取り戻そうと「令和の祇園感神院復元事業」と名付けて取り組む。

「祭り」の原点

きっかけは、自身が宮司となった２０２１年、新型コロナ禍の神社の姿に危機感を抱いたことだった。

祇園祭の祭礼は２０、２１年、山鉾（やまほこ）巡行が中止に。疫病退散を願い始まった祭りだが、本来の姿で行えない状況に「何のための祇園祭、何のための信仰なのか。人々が信仰から離れていくのではないか」と不安を覚えたという。

以来、「疫病が鎮まっていた頃の神社、祭りの姿」と原点を見つめ、かつて神社にあった神仏習合の信仰を復興させようと本格始動させた。

２２年からは、祇園祭発祥の地・神泉苑（中京区）で互いの境内の御神水を交換する儀式を恒例化。昨年には天台宗総本山・比叡山延暦寺と合同で営む「八坂礼拝講（らいはいこう）」を行った。「少しでも昔の信仰の姿に戻し、神仏習合の力で疫病に対抗したい」と宮司自ら延暦寺に掛け合い、実現した。

僧侶と共鳴

そうした動きの中、意気投合したのが僧侶で同じ書道の教室に通う３０年来の知人、中野和順さん（６２）だった。中野さんは３３年間、東寺に勤めた経歴の持ち主。

神仏習合の信仰があった時代の史料は破棄され、ほとんど神社に残っていない。今後、いかに神事に仏教を融合させられるか検討する上で、僧侶の視点は欠かせない。野村宮司は「習い合うと書くように、それぞれ学び合いながら整えていきたい」と意気込む。

未来へ紡ぐ精神

近年は「墓じまい」に表れるように宗教離れが顕著とされる。「現代人は信仰の仕方が分からなくなっているのではないか」と野村宮司。

科学技術が発展して便利になる一方、人間が自然の力に生かされていることも忘れがちになるとして、「日本人は古来、自然界の全てに神や仏の力が宿ると信じ、感謝を伝えてきた。自然と共存していく上でその思いは今でも必要ではないか」と指摘する。

国内外から参拝者が訪れる八坂神社で、日本人が大切にしてきた精神を発信する意義も大きい。「これからの信仰、社会のあり方を示せるような神社にしたい」と未来を見据える。

仏教と連携、全国で

近年、神仏習合の儀式が再興している例は各地でみられる。

上京区の北野天満宮ではコロナ禍の２０２０年、天台宗総本山・比叡山延暦寺（大津市）の僧侶と神職が合同で営む「北野御霊会」を約５５０年ぶりに再興。応仁の乱で途絶えたが、新型コロナの終息を願い再興して以降続けられている。

長野県・諏訪地方の寺社では、明治初期の「廃仏毀釈（はいぶつきしゃく）」で散逸した諏訪大社ゆかりの仏像などを一斉に公開する「諏訪神仏プロジェクト」を２２年から毎年実施。公開に合わせた神事「奉告祭」には僧侶も参列する。

こうした動きの背景について、国際日本文化研究センターの西田彰一研究員（宗教思想史）は「新型コロナが大きな転換点となった可能性は高い」と分析。「コロナ禍を通し、疫病退散を願う『御霊会』を再興する動きが進み、仏教との連携を模索する要素が表出していった」とみる。